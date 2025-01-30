الخميس 30 يناير 2025
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ثقافة وفنون

دنيا سمير غانم بشخصيات متعددة ضمن أحداث مسلسل "عايشة الدور"

دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم

 تظهر الفنانة دنيا سمير غانم خلال أحداث مسلسلها الجديد عايشة الدور المقرر عرضه خلال سباق رمضان القادم، بشخصيات متعددة ضمن أحداث العمل، حيث يتناول العمل قصص متصلة منفصلة خلال 15 حلقة.

وطرحت الشركة المنتجة البوستر التشويقي لمسلسل الفنانة دنيا سمير غانم الذي يحمل اسم “عايشة الدور”؛ استعدادا لعرضه بالموسم الرمضاني 2025.

تفاصيل مسلسل عايشة الدور 

مسلسل "عايشة الدور" من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي أيضا، ويتكون المسلسل من 15 حلقة، ويتناول قصة اجتماعية مشوقة تتضمن العديد من الأحداث الدرامية التي تعكس واقع المجتمع.

 

أبطال مسلسل عايشة الدور

يشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم البارزين بجانب دنيا سمير غانم، منهم محمد كيلاني، أميرة أديب، فدوى عابد، وماجد القلعي، محمد ثروت.

 

فيلم دودي الغلابة

وفي نفس السياق عادت دنيا سمير غانم إلى السينما بلوك جريء وجديد عليها من خلال فيلمها “دودي الغلابة” الذي تقدم فيه وللمرة الأولى دور فلاحة تهوى ألعاب القوى، وتعمل بودي جارد لرجل أعمال كبير. 

العمل من إنتاج السبكي ويشارك في بطولته محمد ممدوح، وتأليف كريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتم عرضه في سبتمبر 2024.

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