بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة، نقل والدة شيرين عبد الوهاب إلى المستشفى

أعلن محمد عبد الوهاب شقيق المطربة شيرين عبد الوهاب عن تعرض والدتهما لأزمة صحية استدعت دخولها المستشفى.

ونشر محمد صورة لوالدته عبر خاصية الأستوري بمواقع انستجرام، وكتب تعليقًا قال فيه: “ربنا ما يحرمني من ضحكتك دى طول عمري يا أمي.. ربنا يشفيكي ويعافيكي ويحفظك لينا طول العمر”

ولم يكشف محمد عبد الوهاب الحالة الصحية لوالدته، إلا أنه يبدو حالتها مستقرة خاصة أن الصورة التي نشرها له تبين وجوده داخل غرفة بالمستشفى.

أزمة شيرين وروتانا

من جانب آخر كان أعلن ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، حفظ القضية رقم 9069 لسنة 2024 حصر وارد اقتصادية وبرقم 1757 لسنة 2024 جنح قسم ثان الشيخ زايد وبرقم 96 لسنة 2025 شكاوى مالية، التي اتهمت خلالها الفنانة شيرين عبد الوهاب بالاساءة لـ شركة روتانا.

أكد ياسر قنطوش خلال بيان صحفي له، أن جهات التحقيق قررت بناء على طلب وكيل الفنانة شيرين عبد الوهاب، استبعاد شبهة جنحة القذف المثارة بالأوراق، وثانيا إلغاء رقم الجنحة وحفظها إداريا.

أغنية على بالي لشيرين تواصل النجاح بعد ٢٠ عاما

تعتبر أغنية على بالي واحدة من أبرز علامات الفنانة شيرين عبد الوهاب والتي طرحتها منذ 20 عام في 2005 من ألبومها الشهير لازم أعيش الذي حقق نجاحًا كبيرًا وقتها في سوق الكاسيت.

أغنية على بالي لشيرين عبد الوهاب وصل مشاهدتها على موقع يوتيوب إلى 218 مليون مشاهدة منذ طرحها من 20 عامًا.

أغنية على بالي لشيرين عبد الوهاب من كلمات محمد رفاعي ومن ألحان وائل عقيد وتوزيع موسيقى أحمد إبراهيم وإنتاج نصر محروس.

ألبوم لازم أعيش للفنانة شيرين عبد الوهاب، تم إطلاقه عام في أغسطس عام 2005 وتضمن 10 أغاني مختلفة.

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