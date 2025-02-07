الجمعة 07 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

ساندي لـ"فيتو": دوري في فيلم تاج اختيار جريء من تامر حسني (فيديو)

ساندي وتامر حسني،
ساندي وتامر حسني، فيتو

تحدثت الفنانة ساندي عن تجربتها في فيلم تاج مع تامر حسني والذي يعد آخر أعمالها السينمائية. 

وقالت ساندي خلال لقائها مع فيتو: “كانت بالنسبالي مفاجأة إن تامر اخترني شريرة وكنت مبسوطة برد فعل الجمهور بشكل كبير”. 

وأعربت ساندي عن سعادتها الكبيرة بفكرة عودة الألبومات في سوق المزيكا على خلفية ألبوم أحمد سعد وتامر عاشور، مشيرة إلى أن أغاني السينجل من الممكن أن تظلم الفنان.

وأكدت ساندي أنها تحب أحمد سعد بشكل كبير وتتمنى أن تقدم معه ديو غنائي، مشيرة إلى أنه كان هناك مشروع غنائي بينهما ولكن توقف بسبب أحداث ثورة يناير متابعة: “أنها تستعد لطرح مجموعة أغان خلال الفترة المقبلة”. 

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