ممنوع دخول الرجال، نادين نسيب تثير الجدل بسبب عيد ميلادها

أثارت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، الجدل في الساعات الماضية، بسبب طريقة احتفالها بعيد ميلادها مع صديقاتها.

في هذا السياق، نشرت نادين نسيب نجيم عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على انستجرام، فيديوهات من الاحتفال بعيد ميلادها وهي ترقص مع صديقاتها.

وجاء قالب الحلوى مزين بأدوات تجميل وشكل عروسة تشبه الشخصية التي قدمتها في مسلسلها الشهير "صالون زهرة" ومع جملة "ممنوع دخول الرجال" وهي أيضا الجملة الترويجية للمسلسل.

وأطلت نادين نسيب نجيم في عيد ميلادها بفستان طويل وضيق بنقشة الفهد، مفتوح من منطقة الصدر، ولملمت شعرها ورفعته للأعلى.

شاركت نادين نسيب نجيم جمهورها بصور من جلسة تصوير جديدة لها احتفالا بعيد ميلادها، أطلت فيها بفستان أسود قصير.

على جانب آخر، كانت نادين نسيب نجيم أعلنت انفصالها عن خطيبها في آخر عام 2024.

وكتبت نادين نسيب نجيم عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على انستجرام: "أعلن بسعادة أنني متزوجة رسميا، لا غير مرتبطة، أنا في نعمة".

يذكر أن نادين نسيب نجيم تغيب عن موسم رمضان 2025.

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