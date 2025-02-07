الجمعة 07 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

محمد محمود عبد العزيز: الدراما القصيرة لم تفرض نفسها على الساحة الفنية وموجودة منذ الثمانينيات

محمد محمود عبد العزيز،
محمد محمود عبد العزيز، فيتو

أكد الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز، أنه يحب سماع أغاني عمرو دياب بشكل أساسي، بالإضافة إلى أنغام وشيرين عبد الوهاب والكينج محمد منير. 

وقال محمد محمود عبد العزيز خلال لقائه مع “فيتو”: “إن طرح الألبومات بشكل كامل أو طرح الأغاني بشكل سينجل، أفكار يريدها الجمهور، والمستمع هو المستفيد من تلك التغيرات والتطورات التي تحدث على مجال الغناء”.

وأشار إلى أن الدراما القصيرة موجودة منذ سنوات كثيرة ولم تفرض نفسها على المسلسلات الطويلة، متابعا أن الدراما القصيرة موجود منذ الثمانينيات وكان هناك أعمال تتضمن 6 حلقات وسبع حلقات، مؤكدا أن هذه النوعية من المسلسلات هي الصحيحة طالما أنها خالية من “المط”. 

وقال محمد محمود عبد العزيز إنه يغيب عن موسم دراما رمضان 2025، ولن يشارك في أي أعمال. 

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