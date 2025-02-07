منة شلبي تتصدر التريند بتصريحات جريئة عن الفن والزواج (فيديو)

حلت الفنانة منة شلبي ضيفة على برنامج لانا والنجوم وكشفت عن العديد من الكواليس والأسرار في حياتها الفنية، مؤكدة أن الجمهور كان يلقبها “بمزة شلبي” في بداية مشوارها الفني بحكم أنها امرأة جميلة.

تصريحات منة شلبي

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع تصريحات منة شلبي عن الفن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث إنها أدلت بتصريحات مفاجئة لجمهورها.



وقالت منة شلبي خلال اللقاء إنها تحب الفن بشكل كبير وهناك تضحيات كثيرة يقدمها الممثل من أجل هذه المهنة، مؤكدة أنها لا تحب التمثيل أمام الكاميرا بل تتمنى أن تكون الشخصية نفسها التي تجسدها أمام الشاشة.

وعلقت منة شلبي خلال اللقاء على شائعة زواجها السري، وقالت: “لقيت مكتوب زواج أسطوري وإني اتجوزت في السر لكني مبهتمش بأي حاجة تتقال لحد ما لقيت أبويا بيقولي إيه دا ودا”.

وأضافت: “اللي خلاني أرد وأقول إنه كله كلام غير صحيح إزاي يتقال كده أنا معرفش، معرفش خيال مين المريض، وإزاي اتقال كدا، مؤكدة أنها تتمنى شريك حياة محترم ومخه نضيف”.

وكشفت منة شلبي عن إمكانية اعتزالها الفن في حالات معينة، وأوضحت: “لما أحس إني مش قادرة أدي أوي أو مبقاش أولوية عندي أوي والحماس راح أو كبرت أو عايزة أبقى لوحدي وفي حالي ومش قادرة على العيشة دي بس حاليا لأ لكن ممكن”.

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