وزير خارجية إيطاليا: لا يمكن إجبار الفلسطينيين على أي خيار

زعم وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الخميس: "إذا أردنا السلام في المنطقة فيجب أن تخرج حماس من غزة ولا أمن دون سلام، ونؤمن بحل الدولتين".

إيطاليا تطالب بحل الدولتين

وأضاف وزير الخارجية الإيطالي: "من المهم الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وموقفنا واضح وهو أننا نؤيد حل الدولتين وشعبين يعيشان بسلام".

وتابع: "لا يمكن إجبار الفلسطينيين على أي خيار ولا يمكن تحقيق شيء بدون الفلسطينيين".

ويأتي ذلك بعد التصريحات الاستفزازية التي أطلقها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الدول الخارجية، والتي لاقت رفضا دوليا واسعا.

مصر ترفض مقترحات ترامب بتهجير الفلسطينيين

ورفضت مصر مخططات الرئيس الأمريكي بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، واعتبرتها خطوة تهدف نحو تصفية القضية الفلسطينية إلى الأبد.

وحذرت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، من تداعيات التصريحات الصادرة اليوم من عدد من الحكومة الإسرائيلية حول بدء تنفيذ مخطط لـ تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وبما يعد خرقا صارخًا وسافرا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولأبسط حقوق المواطن الفلسطيني، ويستدعي المحاسبة.

وأكدت مصر، على التداعيات الكارثية التي قد تترتب على هذا السلوك غير المسؤول والذي يضعف التفاوض على اتفاق وقف إطلاق النار ويقضي عليه، كما يحرض على عودة القتال مجددا إلى جانب المخاطر التي قد تنتج عنه على المنطقة بأكملها وعلى أسس السلام، كما أكدت مصر الرفض الكامل لمثل هذه التصريحات غير المسئولة جملة وتفصيلا.

مصر ترفض أي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير

وشددت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، على أنها ترفض تماما أي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال انتزاع الشعب الفلسطيني أوتهجيره من أرضه التاريخية والاستيلاء عليها، سواء بشكل مرحلي أو نهائي، محذرة من تداعيات تلك الأفكار التي تعد إجحافا وتعديه على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولن تكون مصر طرفا فيه.

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