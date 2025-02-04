أخبار الحوادث اليوم، إلغاء حبس الشيخ محمد أبو بكر في سب ميار الببلاوي، محاكمة البلوجر روكي أحمد، اتهامات متبادلة بين طليقة الشيف الشربيني وابنته
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
وزير الداخلية يبحث مع نظيره بجمهورية بوركينا فاسو تعزيز التعاون ومكافحة الإرهاب
استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، محمدو سانا وزير الأمن بجمهورية بوركينا فاسو، والوفد المُرافق له خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية.
حكم قضائي بتغريم البلوجر هدير عبد الرازق بتهمة بث مقاطع فيديو خادشة للحياء
قضت محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، برفض استئناف البلوجر هدير عبد الرازق، المتهمة بنشر محتوى غير لائق على منصات التواصل الاجتماعي، وتأييد حكم تغريمها 20 ألف جنيه.
ضبط ورشة لتصنيع الألعاب النارية بداخلها 3 ملايين قطعة بالفيوم
تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط شخصين بالفيوم لقيامهما بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية وبحوزتهما أكثر من 3 ملايين قطعة ألعاب نارية بقصد الإتجار.
مجلس الدولة: العقوبة الجنائية لا تمنع محاسبة الموظف تأديبيًا
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا، تضمن أنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، أن للحكم الجنائي الصادر بالسجن للموظف قوة واجبة وثابتة قبل القضاء التأديبي (العقوبات التأديبية للموظف)، في خصوص ارتكاب المتهم للجريمة الجنائية التي تمثل ذات الجريمة التأديبية المتهم بارتكابها الموظف الذي ينتمى لجهة إدارية.
موعد محاكمة البلوجر روكي أحمد بتهمة التحريض على الفسق والفجور
حددت النيابة العامة 10 فبراير الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة البلوجر روكي أحمد مخلى سبيلها، لاتهامها ببث ونشر فيديوهات خادشة للحياء العام والتحريض على الفسق والفجور، أمام المحكمة الاقتصادية.
إلغاء حبس الشيخ محمد أبو بكر في سب ميار الببلاوي
قضت محكمة مستأنف الاقتصادية بإلغاء عقوبة حبس الشيخ محمد أبو بكر، شهرين وتأييد تغريمه 20 ألف جنيه، في سب ميار الببلاوي.
تأجيل محاكمة مسلم ونور التوت بتهمة سرقة لحن أغنية لـ 3 مارس
قررت المحكمة الاقتصادية، تأجيل الدعوى المرفوعة من الملحن حسن دنيا ضد مطربي المهرجانات مسلم ونور التوت وآخرين في سرقة لحن أغنية “أول حياتي ياما" إلى جلسة 3 مارس المقبل.
النيابة تحقق في الاتهامات المتبادلة بين طليقة الشيف الشربيني وابنته بسبب فيلا الشيخ زايد
تبادلت طليقة الشيف الشربيني وابنته، الاتهام بالاعتداء والتشاجر بسبب خلاف على ملكية فيلا بالشيخ زايد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
9 فبراير، محاكمة الإعلامي اللبناني نيشان في سب ياسمين عز
حددت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة 9 فبراير الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة الإعلامي اللبناني نيشان أرتين، بتهمة سب وقذف الإعلامية ياسمين عز.
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