النيابة تحقق في الاتهامات المتبادلة بين طليقة الشيف الشربيني وابنته بسبب فيلا الشيخ زايد

تبادلت طليقة الشيف الشربيني وابنته، الاتهام بالاعتداء والتشاجر بسبب خلاف على ملكية فيلا بالشيخ زايد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

بلاغات متبادلة بين طليقة الشيف الشربيني وابنته

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغين من طليقة الشيف الشربيني وابنته، حيث وجهت طليقته اتهاما لإبنته بالاعتداء عليها، عندما توجهت إلى فيلا تملكها بالاشتراك مع طليقها.

جاء ذلك في الوقت الذي حررت فيه إبنة الشربيني محضرا اتهمت فيه طليقة والدها بالاعتداء عليها أيضا، وتبادلت الاتهام معها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وإحالتهما إلى النيابة المختصة للتحقيق.

تأييد حبس ابن طليقة الشيف الشربيني المتهم بدهس عامل دليفري

وكانت محكمة مستأنف جنح الطفل بأكتوبر، قد أيدت حبس ابن طليقة الشيف الشربيني المتهم بدهس عامل دليفري بالشيخ زايد، سنة مع الشغل وتغريمه 500 جنيه بعد استئنافه على الحكم الصادر من محكمة أول درجة.

أفاد الشيف خلال التحقيقات بأنه مالك السيارة المتسببة في الحادث، ولكن نجل زوجته هو الذي كان يقودها وقت وقوع الحادث، وأوضح أنه حضر إلى مكان الحادث بعد تلقيه اتصالًا هاتفيًّا من نجل زوجته.

وأشار إلى أنه لم يعلم شيئًا عن وفاة الضحية إلا بعد أن اطلع على التحقيقات، وأنه انتقل إلى موقع الحادث، في محاولة للتعامل مع الوضع، ولكن انصرفت سريعا، خوفا من الاعتداء على من قبل المواطنين الغاضبين.

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