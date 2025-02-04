حكم قضائي بتغريم البلوجر هدير عبد الرازق بتهمة بث مقاطع فيديو خادشة للحياء

قضت محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، برفض استئناف البلوجر هدير عبد الرازق، المتهمة بنشر محتوى غير لائق على منصات التواصل الاجتماعي، وتأييد حكم تغريمها 20 ألف جنيه.

حكم قضائى بتغريم البلوجر هدير عبد الرازق

وكانت النيابة العامة أحالت البلوجر هدير عبد الرازق للمحاكمة بتهمة بث مقاطع فيديو خادشة للحياء تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي.

حيث تبين من التحريات والفحص أن مقاطع الفيديو التي بثتها البلوجر هدير عبد الرازق تتضمن محتوى عن الملابس النسائية الداخلية وتظهر بها مفاتن جسدها.

وعلى جانب آخر؛ أجلت المحكمة، استئناف البلوجر «عبدالرازق» على حكم حبسها سنة وكفالة 5 آلاف جنيه، وتغريمها 100 ألف جنيه، في قضية أخرى وهي نشر فيديوهات خادشة إلى جلسة 4 مارس المقبل.

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