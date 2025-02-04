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حوادث

وزير الداخلية يبحث مع نظيره بجمهورية بوركينا فاسو تعزيز التعاون ومكافحة الإرهاب

وزير الداخلية يبحث
وزير الداخلية يبحث مع وزير الأمن بجمهورية بوركينا فاسو

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، محمدو سانا وزير الأمن  بجمهورية بوركينا فاسو، والوفد المُرافق له خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية.

<strong> وزير الداخلية يبحث مع وزير الأمن   بجمهورية بوركينا فاسو تعزيز التعاون ومكافحة الإرهاب </strong>
 وزير الداخلية يبحث مع وزير الأمن   بجمهورية بوركينا فاسو تعزيز التعاون ومكافحة الإرهاب 

 تعزيز التعاون ومكافحة الإرهاب 

واستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين أجهزة الأمن فى البلدين وأساليب تعزيزها بالإضافة لآخر المُستجدات فى القضايا الأمنية ذات الإهتمام المُشترك.

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وأعرب الوزير الضيف عن تقديره لأجهزة وزارة الداخلية المصرية، مُؤكدًا إهتمام بلاده بتعزيز قنوات الإتصال وتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية فى شتى مجالات العمل الأمنى، مُشيدًا بالقدرات والإمكانات التقنية والعلمية والتدريبية التى شاهدها خلال زيارته لعدد من قطاعات الوزارة وتطلعه للإستفادة منها فى صقل خبرات ومهارات الكوادر الشرطية البوركينية فى مختلف  المجالات التدريبية.
 

ومن جانبه أعرب اللواء  محمود توفيق - وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة وزير الأمن بجمهورية بوركينا فاسو للقاهرة، مؤكدًا حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن بجمهورية بوركينا فاسو فى ضوء علاقات الصداقة التى تربط البلدين. 

وأشار إلى أهمية تعزيز آليات التعاون وترحيبه بتبادل الخبرات فى المجالات الأمنية محل الإهتمام المُشترك  وتضافر الجهود لمُحاصرة وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المُنظمة بشتى أشكالها فى ظل التحديات الأمنية التى تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

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