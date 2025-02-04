الثلاثاء 04 فبراير 2025
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حوادث

ضبط ورشة لتصنيع الألعاب النارية بداخلها 3 ملايين قطعة بالفيوم

ضبط ورشة تصنيع الألعاب
ضبط ورشة تصنيع الألعاب نارية

 

تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط شخصين بالفيوم لقيامهما بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية وبحوزتهما أكثر من 3 ملايين قطعة ألعاب نارية بقصد الإتجار.

ضبط ورشة تصنيع الألعاب نارية بداخلها 3 ملايين قطعة بالفيوم قبل ترويجهم 
ضبط ورشة تصنيع الألعاب نارية بداخلها 3 ملايين قطعة بالفيوم قبل ترويجها 

 

ضبط ورشة تصنيع الألعاب نارية بداخلها 3 ملايين قطعة 

 
 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة مركز شرطة الشواشنة) بإدارة ورشة كائنة بقطعة أرض فضاء مجاورة لمسكن أحدهما لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.
 

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وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الورشة المُشار إليها وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (أكثر من 3 مليون قطعة ألعاب نارية بأحجام وأشكال مختلفة - المواد والأدوات المستخدمة فى التصنيع).
 

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار وتحقيق أرباح مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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