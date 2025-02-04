سقوط 5 لصوص من بينهم سيدة لسرقة السيارات ومتعلقات المواطنين فى مصر الجديدة و15 مايو

نجح رجال المباحث بالقاهرة، فى ضبط 5 لصوص من بينهم سيدة لسرقة السيارات ومتعلقات المواطنين فى مصر الجديدة و15 مايو والموسكى.

كان مدير أمن القاهرة تلقى إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب "توصيل الأسلاك".

سقوط 5 لصوص من بينهم سيدة لسرقة السيارات ومتعلقات المواطنين

وبمواجهته اعترف بارتكاب واقعتى سرقة بذات الأسلوب، وأضاف بقيامه بالتصرف فى السيارات المستولى عليها بالبيع لدى عميله سيئ النية (ميكانيكى"له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة القليوبية) تم ضبطه، وعثر بحوزته على أجزاء من السيارات المستولى عليها.



كما ضبط (سيدة "لها معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الموسكى، لقيامها بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل"، وبحوزتها (هاتف محمول مبلغ مالى).

وبمواجهتها اعترفت بارتكاب 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأن المضبوطات بحوزتها متحصلات وقائع سرقات، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموها بالسرقة.



كما ضبط (3 أشخاص"لأحدهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة 15 مايو، لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة سيارة نقل من أحد الأشخاص عقب تواصل أحدهم معه هاتفيًا واستدراجه وتهديده بسلاح أبيض.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لوجود خلافات مالية بين أحدهم وشقيق المجنى عليه، وتم بإرشادهم ضبط ( السيارة المستولى عليها – "الهاتف المحمول والسلاح الأبيض المستخدمان فى إرتكاب الواقعة")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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