الثلاثاء 04 فبراير 2025
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خارج الحدود

سجن وغرامة وترحيل، السعودية تصدر قرارا إداريا ضد 18.8 ألف مواطن ومقيم

السعودية، فيتو
السعودية، فيتو

 أصدرت المديرية العامة للجوازات السعودية اليوم الثلاثاء،  أكثر من 18.8 ألف قرار إداري خلال شهر رجب 1446هـ ضد مواطنين ومقيمين قاموا بمخالفة أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

 وتراوحت العقوبات بين السجن والغرامات المالية والترحيل.

 عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة 

ودعت الجوازات في بيان، المواطنين والمقيمين، بمن فيهم أصحاب المنشآت والأفراد، على عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أو التستر عليهم، أو مساعدتهم في العثور على فرص عمل، أو سكن، أو وسائل نقل.

 التعاون مع الجهات المختصة 

كما ناشدت الجميع بالتعاون مع الجهات المختصة بالإبلاغ عن المخالفين عبر الأرقام التالية: (911) في مناطق مكة المكرمة، والرياض، والمنطقة الشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة.

 

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السعودية أنظمة الإقامة والعمل امن الحدود الرياض مكة المكرمة المنطقة الشرقية

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