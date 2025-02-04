السفير الروسي لدى القاهرة: علاقاتنا مع مصر تتطور بنجاح وانضمامها إلى بريكس أعطى المجموعة زخما

أكد السفير الروسي في القاهرة جيورجي بوريسينكو أن العلاقات بين روسيا ومصر تتطور بثقة ونجاح، وأن انضمام مصر إلى مجموعة "بريكس" أعطى زخما جديدا لسير تطور العلاقات.

وقال بوريسينكو في مقابلة مع وكالة "نوفوستي": "تسير هذه العلاقات بثقة ونجاح. وبالطبع، فإن انضمام مصر إلى بريكس اعتبارا من 1 يناير 2024 أعطى دفعة جديدة لتطوير هذه العلاقات، خاصة وأن روسيا كانت تتولى رئاسة المجموعة في العام 2024، وكان أحد الأهداف الرئيسية للرئاسة الروسية هو إشراك الأعضاء الجدد في صيغ التعاون التي تم أسست مسبقا داخل بريكس".

وأكد أن مصر انخرطت بنشاط في عمل "بريكس" وتشارك بشكل فعّال في جميع أشكال التفاعل ضمن هذه المنظمة، وأضاف أن "روسيا تنظر بتفاؤل إلى تطور العلاقات مع مصر".

تشكيل نظام سياسي واقتصادي دولي

وأشار إلى أن "روسيا تعمل بشكل نشط ضمن بريكس على إنشاء آليات دفع جديدة ومصر تشارك بشكل كامل في هذه العمليات، حيث إنها مهتمة أيضا بتطوير تجارتها الخارجية".

و"بريكس" مجموعة سياسية واقتصادية، وتعمل على تشكيل نظام سياسي واقتصادي دولي متعدد الأقطاب، حيث تشكل مساحة دولها ربع اليابسة وعدد سكانها 40% من سكان الأرض، وتشغل 40% من الناتج العالمي.

وانضمت إلى المجموعة في عام 2024 مصر والإمارات وإيران وإثيوبيا، بينما تحظى السعودية بصفة "دولة مدعوة".

كما أعربت عشرات الدول، بما فيها تركيا وفنزويلا وفيتنام عن نيتها الانضمام إلى "بريكس".

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