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أخبار مصر

توجيه عاجل من السياحة للمعتمرين بشأن زيارة الروضة الشريفة

مناسك العمرة
مناسك العمرة

أعلنت غرفة شركات السياحة، عن تطبيق إجراءات جديدة علي المعتمرين المتوجهين إلي السعودية لعمل مناسك العمرة لشهري شعبان ورمضان.

ضوابط زيارة الروضة الشريفة خلال عمرة شهري شعبان ورمضان

وأوضحت غرفة شركات السياحة في خطابها الموجه الي شركات السياحة، أن بالإشارة إلى التسهيلات التي تقدمها المملكة العربية السعودية أمام زوار بيت الله الحرام مما أحدث حالة من الإقبال الشديد للمعتمرين على زيارة المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.

خطوات حجز مواعيد دخول الروضة الشريفة

وأوضحت الغرفة، أنه في ظل طلب عملاء الشركات لزيارة الروضة الشريفة في ظل هذه الأجواء الإيمانية الرائعة، إلا أن أنظمة وزارة الحج والعمرة حددت آليه زيارة الروضة من خلال حصر نظام حجز مواعيد للزيارة عبر شركة العمرة السعودية المتعاقد معها الشركات وهو ما يعني ضرورة قيام شركة العمرة السعودية بحجز مواعيد زيارة الروضة الشريفة من خلال النظام السعودي المحدد لهذا الغرض (نسك) وذلك دون تدخل من شركات السياحة المصرية.

وطالبت الغرفة بتوعية المعتمرين، وذلك في ظل حالة الزحام الشديد خلال الفترة الحالية بالمدينة المنورة وعدم توافر مواعيد زيارة للروضة الشريفة لكافة المعتمرين.

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