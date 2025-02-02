الأحد 02 فبراير 2025
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رياضة

محمد خلف قائما بأعمال المدير الفني لنادي النصر بعد الأزمة الصحية لـ شريف الخشاب

نادي النصر
نادي النصر

تولى  محمد خلف المدير الرياضي لنادي النصر مهمة القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بدلا من شريف الخشاب المدير الفني الذي اصيب بوعكة صحية فى مباراة  الفريق الاخيرة امام الشرقية وتم نقله للمستشفى ونصحه الأطباء بالراحة التامة الفترة القادمة.

محمد خلف قائما بأعمال المدير الفني لنادي النصر  

وعقد محمد خلف اجتماعا مطولا مع اللاعبين والجهاز الفني لوضع النقاط على الحروف وسياسة الفريق الفترة القادمة باعتبارها فترة هامة في تحديد صعود الفريق لدورة الترقي المؤهلة لـ دوري المحترفين حيث يحتل الفريق الان المركز الثاني ويتبقى له ثلاث مباريات صعبة مع نجمة سيناء وجنوب سيناء والعبور.

واشتمل المران على بعض الجمل التدريبية ورفع الروح المعنوية للاعبين.

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محمد خلف نادي النصر النصر شريف الخشاب الشرقية

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