الجمعة 31 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

خسارة المنصورة، نتائج مباريات الجولة الافتتاحية للدور الثاني من دوري المحترفين

دوري المحترفين، فيتو
دوري المحترفين، فيتو

 دوري المحترفين، انتهت منذ قليل مباريات اليوم الجمعة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ20 والافتتاحية للدور الثاني من مسابقة دوري القسم الثاني المجموعة الأولى والي تعرف بـ “ دوري المحترفين ”، والتي تقام بمشاركة 20 فريقا. 

نتائج مباريات الجمعة في الجولة الـ20 من دوري المحترفين 

وادي دجلة ضد طنطا 0ـ0 

المنصورة ضد أبو قير للأسمدة 0ـ3 

 

شروط ونظام دوري المحترفين

 وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وادي دجلة طنطا دوري المحترفين دوري القسم الثاني المنصورة

مواد متعلقة

جماهير دجلة ترفع صورة لـ عمر مرموش خلال لقاء طنطا بدوري المحترفين (صور)

نتائج الشوط الأول من الجولة الافتتاحية للدور الثاني بدوري المحترفين

ads

الأكثر قراءة

رفضا لقراراته، 100 ألف توقيع على عريضة تطالب بعزل ترامب

حريق يلتهم مزرعة دواجن بالغربية ويتسبب في نفوق 5 آلاف كتكوت (صور)

كوتيسا يصدم الأهلي بقراره بشأن الانتقال للأحمر

زيزو يقود هجوم الزمالك أمام بيراميدز في الدوري الممتاز

حضور ضعيف لجمهور الزمالك في مباراة بيراميدز بالدفاع الجوي (صور)

الطماطم بـ 5 جنيهات، سعر الخضار اليوم في سوق العبور

"كاف" يعلن جدول مباريات كأس أمم إفريقيا 2025

منها يوم الجمعة، أفضل أوقات الصلاة على النبي

منوعات

المزيد

سجون الاحتلال توزع أساور على الأسرى الفلسطينيين المحررين

أسرار مدينة مفقودة عمرها 600 عام مدفونة تحت الغابات المكسيكية

توقع بزيادة النشاط المغناطيسي الأرضي في فبراير

علماء روس يرصدون 7 توهجات شمسية قوية

المزيد

خدمات

المزيد

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الجمعة

أسعار السكر اليوم الجمعة في الأسواق

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة بالسوق المحلية

المزيد
ads

انفوجراف

بيراميدز يتفوق على الزمالك في القيمة السوقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء أول جمعة من شعبان 2025 للأموات

استعدادًا لرمضان، الأزهر للفتوى يوضح الأعمال المستحبة في شهر شعبان (فيديو)

منها يوم الجمعة، أفضل أوقات الصلاة على النبي

المزيد
الجريدة الرسمية