من رفح.. رفض شعبي واسع لمحاولة تصفية القضية الفلسطينية.. المحافظات المصرية تستجيب لدعوة الأحزاب.. والجميع يرفع شعار «ندعم فلسطين ولا للتهجير»

استجاب الشارع المصري في مختلف محافظات الجمهورية، لدعوة عدد من القوى السياسية والأحزاب، بتوجه وفد شعبي لرفح، اليوم الجمعة، دعمًا للشعب الفلسطيني ورفضًا لتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية.

رفض شعبي لمحاولة تصفية القضية الفلسطينية

من الساعات الأولى لليوم اتجهت الوفود الشعبية من محافظات مصر إلى معبر رفح مجتمعين على شعارٍ واحد “التضامن مع الشعب الفلسطيني والوقوف في وجه أي محاولة لتصفية القضية الفلسطيني” رفضًا لأي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية والنيل من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ورفض المصريين جميعهم لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

محافظات الوجه البحري ترفض التهجير من رفح

ومن محافظة الدقهلية، انطلقت قبل قليل من مدينة المنصورة، عدة باصات تحمل لافتات "لا للتهجير"، متجهة إلى مدينة رفح، في إطار التعبير عن الرفض الشعبي المصري للتصريحات الأخيرة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تضمنت مقترحات بتهجير سكان قطاع غزة إلى مصر أو الأردن.

وأكد المشاركون في هذه المبادرة دعمهم الكامل لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الرافض لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، مشيدين بتحذيرات الرئيس المستمرة للكيان المحتل، والتي عبرت عن رأي كل مصري ومصرية برفض ما تدبره إسرائيل منذ سنوات من محاولات تهجير الفلسطينيين.

وأشار المشاركون إلى أن الوعي المصري يدرك جيدًا الآثار الخطيرة المترتبة على هذه المحاولات، والتي يأتي في مقدمتها إنهاء القضية الفلسطينية، مؤكدين أن ممارسات إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني لن تحقق السلام، بل ستزيد من وعي العالم العربي والإسلامي بحقيقة إسرائيل.

محافظة الغربية

من محافظة الغربية، تجمع وفود من القوى السياسية والأحزاب والنقابات والمجتمع المدني بمنطقة كورنيش النيل بمدينة طنطا، للتوجه نحو معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، لإعلان رفضهم تهجير الفلسطينيين قسريًّا من أراضيهم باتجاه مصر.

من محافظة المنوفية، انطلقت من مدينة الباجور، فجر اليوم العديد من السيارات والباصات التي تحمل لافتات لا للتهجير متجهة إلى رفح رفضًا للتصريحات التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمقترح تهجير سكان قطاع غزة لمصر أو الأردن.

احتشاد أهالي الشرقية للمغادرة لرفح

من محافظة الشرقية وتوجه الآلاف من أهالي وأطفال وشباب فجر اليوم إلى مدينة رفح المصرية لدعم القضية الفلسطينية ورفض تهجير الفلسطينيين.

ومن محافظة الإسماعيلية، تحرك المئات من أهالي وشباب محافظة، فجر اليوم الجمعة، في طريقهم إلى معبر رفح بمحافظة شمال سيناء، وذلك دعمًا منهم للقضية الفلسطينية ورفضا لتجهيز الشعب الفلسطيني وتصفية القضية.

وكان قد بدأ عدد من أهالي وأطفال وشباب محافظة الإسماعيلية فى التجمع منذ منتصف الليل، وذلك تمهيدا للذهاب إلى مدينة رفح المصرية لدعم القضية الفلسطينية ورفض تهجير الفلسطينيين.

ومن الفيوم، توجه المئات من أبناء المحافظة، في الساعات الأولى من اليوم الجمعة إلى معبر رفح، لدعم أهل غزة ورفض تهجير الفلسطينيين ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، بدأ عدد من أهالى وأطفال وشباب محافظة الفيوم فى التجمع منذ منتصف الليل للرحيل إلى مدينة رفح المصرية لدعم القضية الفلسطينية ورفض تهجير الفلسطينيين، ضمت الوفود نشطاء وسياسيين وأحزابا ونوابا.

السيسي يرد على ترامب

والأربعاء الماضي أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمة له، أن موقف مصر تاريخي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، و"لا يمكن أبدا التنازل بأي شكل كان عن الثوابت المصرية والأسس الجوهرية التي يقوم عليها الموقف المصري"، والمتمثلة في إنشاء الدولة الفلسطينية والحفاظ على مقومات تلك الدولة وبالأخص شعبها وإقليمها.

رئيس الجمهورية: الظلم التاريخي للفلسطينيين وتهجيرهم سابقًا لن يتكرر مرة أخرى

وشدد السيسي في كلمته على أن "الظلم التاريخي للفلسطينيين وتهجيرهم سابقًا لن يتكرر مرة أخرى"، مؤكدًا أن "تهجير الفلسطينيين ظلم لا يمكن أن نشارك فيه".

وأكد الرئيس السيسي، أن هذا “موقف أمة ولا يتعلق بوجوده أو رحيله عن منصبه، وحذر من أن مخططات تهجير الفلسطينيين، تهدد الأمن القومي المصري وأمن المنطقة برمتها، مشددًا على أن مصر لن تتساهل في تهديد أمنها”.

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