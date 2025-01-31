الجمعة 31 يناير 2025
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محافظات

آلاف الشراقوة يصلون معبر رفح لإعلان رفض تهجير سكان غزة (صور)

الاف الشراقوة يصلون
الاف الشراقوة يصلون معبر رفح لرفض تهجير سكان غزة،فيتو

 وصل منذ قليل الآلاف من أهالي وشباب  محافظة الشرقية إلى معبر رفح بمحافظة شمال سيناء، وذلك دعمًا منهم للقضية الفلسطينية ورفضا لتهجير الشعب الفلسطيني.  

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 وتوجه الآلاف من أهالي وأطفال وشباب  محافظة الشرقية فجر اليوم إلى مدينة رفح المصرية لدعم القضية الفلسطينية ورفض تهجير الفلسطينيين. 

الاف الشراقوة يصلون معبر رفح لرفض تهجير سكان غزة،فيتو
آلاف الشراقوة يصلون معبر رفح لرفض تهجير سكان غزة،فيتو

 وكان قد بدأ فجر اليوم الجمعة تجمع وفود من القوى السياسية والأحزاب والنقابات والمجتمع المدني، للتوجه نحو معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، لإعلان رفضهم تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية إلى تهجير الفلسطينيين قسريًّا من أراضيهم باتجاه مصر.

الاف الشراقوة يصلون معبر رفح لرفض تهجير سكان غزة،فيتو1
آلاف الشراقوة يصلون معبر رفح لرفض تهجير سكان غزة،فيتو1

السيسي يرد على ترامب

والأربعاء الماضي أكد  الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمة له، أن موقف مصر تاريخي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، و"لا يمكن أبدا التنازل بأي شكل كان عن الثوابت المصرية والأسس الجوهرية التي يقوم عليها الموقف المصري"، والمتمثلة في إنشاء الدولة الفلسطينية والحفاظ على مقومات تلك الدولة وبالأخص شعبها وإقليمها.

الاف الشراقوة يصلون معبر رفح لرفض تهجير سكان غزة،فيتو11
آلاف الشراقوة يصلون معبر رفح لرفض تهجير سكان غزة،فيتو11
الاف الشراقوة يصلون معبر رفح لرفض تهجير سكان غزة،فيتو22
آلاف الشراقوة يصلون معبر رفح لرفض تهجير سكان غزة،فيتو22
الاف الشراقوة يصلون معبر رفح لرفض تهجير سكان غزة،فيتو44
آلاف الشراقوة يصلون معبر رفح لرفض تهجير سكان غزة،فيتو44

رئيس الجمهورية..الظلم التاريخي للفلسطينيين وتهجيرهم سابقًا لن يتكرر مرة أخرى

 وشدد السيسي في كلمته على أن "الظلم التاريخي للفلسطينيين وتهجيرهم سابقًا لن يتكرر مرة أخرى"، مؤكدًا أن "تهجير الفلسطينيين ظلم لا يمكن أن نشارك فيه".
وأكد الرئيس السيسي، أن هذا "موقف أمة ولا يتعلق بوجوده أو رحيله عن منصبه، وحذر من أن مخططات تهجير الفلسطينيين، تهدد الأمن القومي المصري وأمن المنطقة برمتها، مشددًا على أن مصر لن تتساهل في تهديد أمنها.

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مخطط تصفية القضية الفلسطنيية مليونية لا للتهجير الشراقوة يدعمون القضية الفلسطينية معبر رفح

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