الأربعاء 29 يناير 2025
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خارج الحدود

محلل سياسي: إفشال مخطط التهجير دليل على انتصار الشعب الفلسطيني

عودة النازحين الفلسطينيين
عودة النازحين الفلسطينيين لشمال غزة، فيتو

قال محمد فوزي الباحث والمحلل السياسي بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن الشعب الفلسطيني استطاع بعد 15 شهرًا من الحرب الإسرائيلية الإجرامية الانتصار في هذه المعركة.

معادلات التوازن العسكري 

وأشار إلى أن الانتصار ليس بمعادلات التوازن العسكري، وليس بالحسابات العسكرية والتي يوجد بها تفصيلات أخرى، ولكن الشعب الفلسطيني انتصر؛ لأنه أفشل مخطط التهجير، والذي قامت على أساسه الحرب بشكل رئيسي.

 

تصفية القضية الفلسطينية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا: «كان الهدف الرئيسي لإسرائيل هو تصفية القضية الفلسطينية عبر ملف التهجير، والفلسطينيون حتى اللحظة يثبتون أنهم متمسكون بأرضهم ومتشبثون بها، والأمر الآخر هو أن الشعب الفلسطيني يؤكد فكرة أنه شعب محب للحياة في مواجهة مخططات الموت الإسرائيلية».

وتابع: «أعتقد أن عودة سكان قطاع غزة من مناطق الجنوب ومن مناطق الوسط إلى مناطق الشمال فكرة تأتي فى إطار الهدنة واتفاق وقف إطلاق النار، الذي توصلت إليه القاهرة بالتعاون مع الدوحة والولايات المتحدة الأمريكية، وهو مستوى شديد الأهمية لأكثر من سبب».

وأكمل: «لأننا عندما نتحدث عن مناطق شمال قطاع غزة، فنحن نتحدث عن المناطق التي كانت الخطط الإسرائيلية تتمحور حولها سواء ما يتعلق بالأطروحات الخاصة ببناء منشآت استيطانية، وما يتعلق بتوسيع المنطقة العازلة بين مستوطنات غلاف غزة وبين شمال قطاع غزة، بالتالي، فإن عودة السكان إلى مناطق الشمال تفسد هذه المخططات».

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