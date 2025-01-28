الثلاثاء 28 يناير 2025
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سياسة

الأحزاب تشكل وفدا شعبيا يتوجه إلى رفح لدعم الشعب الفلسطيني

اجتماع عدد من ممثلي
اجتماع عدد من ممثلي الأحزاب، فيتو

اجتمع عدد من ممثلي الأحزاب والنقابات والسياسيين اليوم بمقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وتمت مناقشة  الترتيبات العملية المتعلقة بتوجه وفد شعبي لرفح دعمًا للشعب الفلسطيني ورفضًا لتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية. 


اتفق الحاضرون على أن يتم التحرك لتوجيه رسالة من الشعب المصري للعالم كله برفض المصريين لأي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية والنيل من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ورفض المصريين جميعهم لتهجير الفلسطينيين من أرضهم. 


كما اتفق الحضور على أن يضم الوفد ممثلين عن الأحزاب والنقابات، والقوى السياسية، وأن يتم اختيار لجنة للتنظيم تقوم بإعداد كافة الأمور التنظيمية والترتيبات اللوجيستية، بالإضافة للتنسيق مع الجهات المختلفة التي دعت للتوجه للمعبر. 


واتفق الحاضرون أن يشارك الجميع، تحت شعار واحد ولهدف واحد: التضامن مع الشعب الفلسطيني والوقوف في وجه أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية.

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رفح غزة الاحزاب المصريه تهجير أهالي غزة
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