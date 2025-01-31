فريد زهران عن زيارة معبر رفح: رسالة للعالم برفض تهجير أهل غزة

أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، برئاسة فريد زهران، عن انطلاق وفد متجه إلى معبر رفح للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني ورفض محاولات تهجيره.

وكان زهران قد وجه نداءً إلى القوى الشعبية والأحزاب السياسية والنقابات المهنية وكافة أطياف الشعب المصري للمشاركة في وفد شعبي، اليوم الجمعة، لزيارة المعبر والتأكيد على دعم حقوق الفلسطينيين ورفض أي محاولات للمساس بها.

وأكد زهران أن هذه الزيارة تهدف إلى إيصال رسالة احتجاج واضحة أمام العالم ضد المخططات التي تنتهك القانون الدولي وتهدد استقرار المنطقة.

وشدد على أن الجميع سيتحرك تحت شعار واحد وهدف مشترك، هو التضامن مع الشعب الفلسطيني والتصدي لأي محاولة لتصفية قضيته العادلة. كما أوضح أن هذا التحرك لا ينتمي إلى أي حزب أو فصيل بعينه، بل يعبر عن إرادة الشعب المصري بمختلف توجهاته، مشيرًا إلى أنه لن يتم رفع أي أعلام أو شعارات باستثناء علمي مصر وفلسطين، ولافتات تدعم القضية الفلسطينية وترفض التهجير.

وفى ساعة متأخرة من ليل أمس صرح فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بأنه تم إتمام كافة الإجراءات المتعلقة بسفر الوفد الشعبي إلى معبر رفح على الحدود المصرية الفلسطينية، للتعبير عن تضامننا الكامل مع الشعب الفلسطيني.

وقال زهران في بيان له: "رفضنا محاولات التهجير القسري. وسيتم تحرك الوفد الشعبي فجر غد الجمعة متوجهًا إلى هناك".

وكان فريد زهران قد وجه نداءً دعى فيه القوى الشعبية، والأحزاب السياسية، والنقابات المهنية، وكافة أطياف الشعب المصري إلى الانضمام إلى وفد شعبي اليوم الجمعة 31 يناير للتوجه إلى معبر رفح للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ورفض محاولات تهجير الفلسطينيين، أو النيل من حقوقهم المشروعة.

وأوضح زهران، أنه سوف يتم الإعلان من هناك أمام العالم أجمع،الاحتجاج على هذه المخططات الظالمة التي تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا لاستقرار المنطقة بأكملها، مؤكدًا أن الجميع سيشارك تحت شعار واحد ولهدف واحد: التضامن مع الشعب الفلسطيني والوقوف في وجه أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، وأن التحرك لن يكون تحت مظلة حزب ولا فصيل، لكنه يمثل الشعب المصري بكل أطيافه، ولن يتم رفع أعلام ولا شعارات سوى علمي مصر وفلسطين ولافتات تأييد الشعب الفلسطيني ورفض التهجير.

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