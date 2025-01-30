بـ61 مليون جنيه، صحة الإسماعيلية تستقبل أكبر جهاز لفرم وتعقيم للنفايات الطبية (صور)

أعلنت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، عن توريد وتركيب أكبر جهاز لفرم وتعقيم النفايات الطبية الخطرة، بدعم من وزارة الصحة والسكان بتكلفة 61 مليون جنيه؛ للتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة وتطوير الخدمات الوقائية بمحافظة الإسماعيلية.

تفعيل منظومة التخلص من النفايات الطبية

يأتى ذلك فى إطار جهود وزارة الصحة المستمرة لتعزيز منظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة،وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بتحسين إدارة النفايات الطبية الخطرة بالمستشفيات على مستوى الجمهورية، بنظام واحد يسجل دورة عمل النفايات الطبية الخطرة من بدايتها، حتى التخلص النهائي من نتاج المعالجة.

وكيل وزارة الصحة خلال معاينتها لاجهاز،فيتو

وكيل وزارة الصحة خلال معاينتها للجهاز، فيتو

وصول الجهاز إلى مخازن المديرية

وأشارت الدكتورة مى سامى مدير إدارة الطب الوقائي في مديرية الصحة بمحافظة الإسماعيلية، إلى أن جهاز الفرم والتعقيم للنفايات الطبية الخطرة وصل إلى مخازن منطقة نفيشة ضمن خطة وزارة الصحة بتزويد الجهاز لعدد 6 مديريات صحة على مستوى الجمهورية ومن ضمنها محافظة الإسماعيلية ؛لتعزيز قدرة المستشفيات على التعامل مع النفايات الطبية الخطرة بشكل آمن وفعال، وتطوير الخدمات الصحية والوقائية في المحافظة.

وكيل وزارة الصحة خلال معاينتها للجهاز،فيتو

وكيل وزارة الصحة خلال معاينتها للجهاز،فيتو

تركيب الجهاز وتشغيله

وأضافت الدكتورة منى فاروق مدير إدارة النفايات الطبية الخطرة بمديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية، أن جهاز الفرم والتعقيم يعد أكبر الأجهزة على مستوى الجمهورية حيث يعمل بسعة 2500 لتر في الدورة الواحدة، وجرى تركيب الجهاز وتشغيله بواسطة الشركة الموردة للجهاز، حيث قامت لجنة هندسية من المهندسين الألمان بحضور عملية التشغيل التجريبي للتأكد من سلامة تركيبات الجهاز وعمل تشغيل جزئى إلى حين التشغيل التجريبى للجهاز بكامل طاقته وذلك وفق الاشتراطات الصحية والبيئية.

وكيل وزارة الصحة خلال معاينتها لاجهاز،فيتو

وكيل وزارة الصحة خلال معاينتها لاجهاز،فيتو

تفقد موقع مشروع البنية التحتية للتشغيل

وفى سياق متصل، تفقدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، موقع مشروع البنية التحتية لتشغيل الجهاز الذى تم توريده ويشمل تنفيذ ثلاث مبان وتضم مبنى للجهاز وعدد 2 مبنى لمراحل تشغيله وغرفة إدارية،كما تابعت إستكمال تنفيذ إمداد التغذية الكهربائية للجهاز تحت إشراف إدارة التخطيط بمديرية الصحة بالتنسيق مع شركة الكهرباء للبدء فى تشغيله ليخدم محافظة الإسماعيلية بالكامل ومحافظات مدن القناة.

وكيل وزارة الصحة خلال معاينتها لاجهاز،فيتو

وكيل وزارة الصحة خلال معاينتها للجهاز،فيتو

رافق وكيل وزارة الصحة الدكتورة مى سامى مدير إدارة الطب الوقائي ودكتورة منى فاروق مدير إدارة النفايات الطبية الخطرة والمهندسة مروة هلالى عضو إدارة التخطيط بمديرية الصحة بالإسماعيلية.

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