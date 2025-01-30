أخبار الفن اليوم: طرح بوسترات مسلسل "المداح أسطورة العودة".. تفاعل جماهيري بحفل توقيع الرواية الأولى لمنذر رياحنة بمعرض الكتاب.. مي فاروق تكشف تفاصيل ألبومها الجديد

شهدت الساحة الفنية، اليوم الخميس، العديد من الأخبار الهامة من أبرزها طرح بوسترات مسلسل “المداح” للفنان حمادة هلال والذي يعرض في موسم دراما رمضان.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

طرحت منصة واتش إت الرقمية بوسترات تشويقية لـ “مسلسل وتقابل حبيب” بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي وخالد سليم ونيكول سابا وأنوشكا.

التف جمهور وزوار معرض القاهرة الدولي للكتاب حول الممثل منذر رياحنة، بحفل توقيع روايته الأدبية والتي جاءت معنونة بـ "عالم يتنفس الموت"، بمشاركة الكاتبة مارجو حداد.

طرحت الشركة المتحدة البرومو التشويقي لمسلسل حكيم باشا والذي يقوم ببطولته الفنان مصطفى شعبان لعرضه في رمضان 2025.

شهدت قاعة "المؤسسات بلازا 1" ضمن فعاليات المائدة المستديرة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، انطلاق ندوة بعنوان "لقاء تعريفي بصيغة ديزي لقراءة الكتب"، وسط حضور كبير من ذوي الهمم وجمهور المعرض، وذلك ضمن محور الموائد المستديرة بالمهرجان الثقافي الأبرز في مصر.

سميرة عبد العزيز، قالت الفنانة سميرة عبد العزيز: "خلال مسيرتي الفنية كنت حريصة على تقديم كوميديا الموقف مع الالتزام بالنص وعدم الارتجال".

كشفت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن صور البرومو الرسمية لمسلسل “لام شمسية” للفنانة أمينة خليل، والمقرر عرضه خلال السباق الرمضاني لعام 2025.

كشفت المغنية مي فاروق عن تفاصيل ألبومها الجديد بعنوان “تاريخي"، والذي سبق وطرحت النجمة منه أغنيتين “باركوا” و"سلطانة" في 4 و9 يناير الجاري.

في إطار فعاليات الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، استضافت قاعة فكر وإبداع، ضمن محور "كاتب وكتاب"، ندوة ثقافية لمناقشة رواية "الأحد عشر"؛ للكاتب أحمد القرملاوي؛ شارك في المناقشة: محمد سمير ندا؛ ومنصورة عز الدين، وأدارها عمرو المعداوي.

طرحت قناة MBC مصر البوسترات التشويقية لـ مسلسل المداح أسطورة العهد من بطولة النجم حمادة هلال، والذي من المقرر أن يعرض حصريًا على القناة في رمضان 2025.

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