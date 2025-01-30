الجمعة 31 يناير 2025
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أخبار الفن اليوم: طرح بوسترات مسلسل "المداح أسطورة العودة".. تفاعل جماهيري بحفل توقيع الرواية الأولى لمنذر رياحنة بمعرض الكتاب.. مي فاروق تكشف تفاصيل ألبومها الجديد

بوستر مسلسل المداح،
بوستر مسلسل المداح، فيتو

شهدت الساحة الفنية، اليوم الخميس، العديد من الأخبار الهامة من أبرزها طرح بوسترات مسلسل “المداح” للفنان حمادة هلال والذي يعرض في موسم دراما رمضان.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي: 

طرح البوسترات التشويقية لـ مسلسل ياسمين عبد العزيز في رمضان 2025 (صور)

طرحت منصة واتش إت الرقمية بوسترات تشويقية لـ “مسلسل وتقابل حبيب” بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي وخالد سليم ونيكول سابا وأنوشكا.

 

تفاعل جماهيري كبير بحفل توقيع الرواية الأولى للممثل منذر رياحنة بمعرض الكتاب (صور)

التف جمهور وزوار معرض القاهرة الدولي للكتاب حول الممثل منذر رياحنة، بحفل توقيع روايته الأدبية والتي جاءت معنونة بـ "عالم يتنفس الموت"، بمشاركة الكاتبة مارجو حداد.

 

طرح برومو مسلسل حكيم باشا لعرضه في رمضان 2025 (فيديو)

طرحت الشركة المتحدة البرومو التشويقي لمسلسل حكيم باشا والذي يقوم ببطولته الفنان مصطفى شعبان لعرضه في رمضان 2025.

 

معرض الكتاب 2025، «ديزي» تقنية يابانية لمساعدة ذوي الهمم المصريين في التعرف على الإصدارات الأدبية

شهدت قاعة "المؤسسات بلازا 1" ضمن فعاليات المائدة المستديرة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، انطلاق ندوة بعنوان "لقاء تعريفي بصيغة ديزي لقراءة الكتب"، وسط حضور كبير من ذوي الهمم وجمهور المعرض، وذلك ضمن محور الموائد المستديرة بالمهرجان الثقافي الأبرز في مصر.  

 

سميرة عبد العزيز تكشف عن موقف مؤثر لها مع فاتن حمامة (فيديو)

سميرة عبد العزيز، قالت الفنانة سميرة عبد العزيز: "خلال مسيرتي الفنية كنت حريصة على تقديم كوميديا الموقف مع الالتزام بالنص وعدم الارتجال".

 

لام شمسية، طرح البوستر التشويقي لمسلسل أمينة خليل

كشفت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن صور البرومو الرسمية لمسلسل “لام شمسية” للفنانة أمينة خليل، والمقرر عرضه خلال السباق الرمضاني لعام 2025.

 

تاريخي، مي فاروق تكشف تفاصيل ألبومها الجديد

كشفت المغنية مي فاروق عن تفاصيل ألبومها الجديد بعنوان “تاريخي"، والذي سبق وطرحت النجمة منه أغنيتين “باركوا” و"سلطانة" في 4 و9 يناير الجاري.

 

 

معرض الكتاب يناقش رواية "الأحد عشر" لأحمد القرملاوي (صور)

في إطار فعاليات الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، استضافت قاعة فكر وإبداع، ضمن محور "كاتب وكتاب"، ندوة ثقافية لمناقشة رواية "الأحد عشر"؛ للكاتب أحمد القرملاوي؛ شارك في المناقشة: محمد سمير ندا؛ ومنصورة عز الدين، وأدارها عمرو المعداوي.  

 

طرح البوسترات التشويقية لمسلسل "المداح أسطورة العهد"

 

طرحت قناة MBC مصر البوسترات التشويقية لـ مسلسل المداح أسطورة العهد من بطولة النجم حمادة هلال، والذي من المقرر أن يعرض حصريًا على القناة في رمضان 2025.

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