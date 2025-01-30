الخميس 30 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

طرح البوسترات التشويقية لـ مسلسل ياسمين عبد العزيز في رمضان 2025 (صور)

ياسمين عبد العزيز.فيتو
ياسمين عبد العزيز.فيتو

طرحت منصة واتش إت الرقمية بوسترات تشويقية لـ “مسلسل وتقابل حبيب” بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي وخالد سليم ونيكول سابا وأنوشكا.

ويعرض مسلسل وتقابل حبيب على شاشات "المتحدة" ومنصة "watch IT" في رمضان 2025.

وخلال أحداث العمل تتعرف ياسمين عبد العزيز على كريم فهمي وتنشأ بينهما علاقة حب، ولكن يحدث تطورات في العمل تجعلهم يدخلان في مشاكل عديدة.

وتلعب أنوشكا شخصية والدة ياسمين عبدالعزيز خلال أحداث العمل، وتساندها في حياتها، بسبب الأزمات التي تتعرض لها. 

أبطال مسلسل وتقابل حبيب

ويعكف عمرو محمود ياسين حاليًّا على كتابة باقي حلقات المسلسل، الذي يتكون من 30 حلقة، وهو بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، محمود ياسين جونيور، إيمان السيد، وبدرية طلبة، وجاري الاتفاق مع باقي أبطاله حاليًّا، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.

يُذكر أن ياسمين عبد العزيز غابت عن منافسات موسم دراما رمضان الماضي 2024، بعدما شاركت في موسم 2023 بمسلسل ضرب نار مع أحمد العوضي، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، وضم ماجد المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أبطال مسلسل وتقابل حبيب النجمة ياسمين عبد العزيز رمضان 2025 عمرو محمود ياسين محمود ياسين جونيور مسلسل ضرب نار مسلسل وتقابل حبيب مسلسل ياسمين عبد العزيز في رمضان 2025 مسلسل ياسمين عبد العزيز في رمضان مسلسل ياسمين عبد العزيز ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي ياسمين عبد العزيز ياسمين عبدالعزيز وتقابل حبيب
ads

الأكثر قراءة

شقيقة أمح الدولي تكشف حقيقة وفاته

علاء مبارك يرفض إعادة إعمار غزة ويكشف سر مخاوفه من بناء القطاع

محافظ الجيزة يكشف أمام محلية النواب ضوابط إنشاء الطرق الجديدة

تفاصيل جديدة في إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية وتصويره بمنشأة القناطر

لاعب وسط الزمالك يرفض تجديد عقده

ارتفاع جديد بأسعار الذهب مساء اليوم الخميس 30 يناير 2025

نص أقوال اللاعب أحمد القندوسي في اتهامه بسب وقذف أمير توفيق، وقرار عاجل من النيابة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية بالاسم ورقم الجلوس

منوعات

المزيد

إعلان موعد انفصال مركبة "بروجريس" الروسية عن المحطة الفضائية

شاب تركي يتراجع عن إنهاء حياته في المحاولة 232

هايلي بيبر تحقق مبيعات بـ 90 مليون دولار في شهرين

فنسنت دونوفريو: مسلسل DAREDEVIL سيفتح الباب لشيء رائع في عالم مارفل

المزيد

خدمات

المزيد

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الخميس

أسعار سبائك الذهب اليوم الخميس 30 يناير 2025

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الخميس 30-1-2025

قفزة في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الخميس

المزيد
ads

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الـ 11 من الدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة يكشف سر نعيم وعذاب القبر في الحياة البرزخية

تفسير رؤية الفلوس الورق في المنام وعلاقتها بالتعرض لخسارة مالية

لماذا وصف النبي موسى نفسه بالضلال؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية