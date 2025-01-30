الخميس 30 يناير 2025
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ثقافة وفنون

تاريخي، مي فاروق تكشف تفاصيل ألبومها الجديد

مي فاروق، فيتو
مي فاروق، فيتو

كشفت المغنية مي فاروق عن تفاصيل ألبومها الجديد بعنوان “تاريخي"، والذي سبق وطرحت النجمة منه أغنيتين “باركوا” و"سلطانة" في 4 و9 يناير الجاري.

وأعلنت مي فاروق طرح ثالث أغنية من الألبوم بعنوان “ميزني” في 1 فبراير المقبل، والتي من المقرر طرحها على جميع منصات الاستماع الرسمية

تفاصيل ألبوم مي فاروق الجديد

ويتضمن ألبوم تاريخي للنجمة مي فاروق 9 أغان منها ما سبق إصداره مثل “باركوا” و"سلطانة" وغيرها ما ينتظر الجمهور في شوق طرحها مثل: “ميزني” و"كان نفسي أقبلك" و"اللي شافنا" و"بنات الخلق" و"ضحكت فجأه" و"تاريخي" و"أنا اللي مشيت".

 

ويعد ألبومها تاريخي من تأليف المؤلف تامر حسير، وعبد الرحمن، محمد ونادر عبد الله، وألحان مدير، وتامر عاشور، ومحمد النادي، وعزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عبد السلام وأحمد إبراهيم، ويحيى يوسف وهاني يعقوب، ونادر حمدي وتوما.

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