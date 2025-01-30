لام شمسية، طرح البوستر التشويقي لمسلسل أمينة خليل

كشفت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن صور البرومو الرسمية لمسلسل “لام شمسية” للفنانة أمينة خليل، والمقرر عرضه خلال السباق الرمضاني لعام 2025.

مسلسل لام شمسية

يناقش مسلسل لام شمسية قضية مهمة شغلت الرأي العام في السنوات الماضية، ألا وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح القضية في إطار اجتماعي توعوى.

ويشارك في بطولة مسلسل لام شمسية كل من أمينة خليل، إياد نصار، أحمد رزق، يارا جبران، كارولين عزمي، يسرا اللوزي، ركين سعد، أحمد التهامي، من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي.

وتعرض العمل لسلسلة من التأجيلات منذ عام 2023، وكان من المقرر أن تقوم ببطولته الفنانة منى زكي، ولكن اعتذرت في الفترة الأخيرة؛ مما أدى إلى تأجيل العمل لتقوم ببطولته الفنانة أمينة خليل.

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