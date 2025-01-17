الجمعة 17 يناير 2025
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ثقافة وفنون

منصة watch it تعلن قائمة مسلسلات رمضان 2025

مسلسلات رمضان، فيتو
مسلسلات رمضان، فيتو

أعلنت منصة WATCH IT قائمتها المنتظرة لمسلسلات رمضان 2025، تحت شعارها "رمضانك عندنا". تضم القائمة أعمالًا درامية منوعة بأضخم الإنتاجات وأشهر النجوم في مصر والوطن العربي..

«فيتو» تستعرض القائمة الكاملة: 
الشرنقة لـ أحمد داوود
الكابتن لـ أكرم حسني
ولاد الشمس لـ أحمد مالك
لام شمسية لـ أمينة خليل
ناقص ضلع
فهد البطل لـ أحمد العوضي
جودر ٢  لـ ياسر جلال
شهادة معاملة أطفال لـ محمد هنيدي
وتقابل حبيب لـ ياسمين عبد العزيز
حكيم باشا لـ مصطفى شعبان
فنجان نابليون
عقبال عندكم
أثينا
الحب كله لـ آسر ياسين
عايشة الدور لـ دنيا سمير غانم
ظلم المصطبة لـ ريهام عبد الغفوؤ

 

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