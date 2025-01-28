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ثقافة وفنون

وحشتني ونفسي أشوفك، مي فاروق تتذكر والدها الراحل بكلمات مؤثرة

مي فاروق، فيتو
مي فاروق، فيتو

كتبت المطربة مي فاروق منشورًا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تتذكر فيه والدها الذي رحل عن الدنيا منذ عامين.

حيث كتبت مي في منشورها المؤثر: “ سنتين عدوا يابابا وإحساسي المؤكد انك موجود معايا مش بيفارقني أبدا وحشتني ونفسي اشوفك بس من ساعة ما سيبتني وانا حساك جنبي ومعايا في كل حاجه بفتكرك دايما بطريقتك اللي بقت طريقتي وصوتك اللي سبتهولي وخفة دمك وضحكك بس مفتقداك برضو لحد دلوقتي مش مقتنعه انك سايبني من سنتين بحالهم مش حسه انك سبتني اصلا”

وتابعت" دعاك ورضاك عني قعدلي يا بابا في كل حاجة وهيفضل مكمل معايا ضحكتك دي هي اللي في عيني طول الوقت"، واختتمت منشورها قائلة “في الجنة ونعيمها يارب تتنعم انت وماما رغم فقدي اللي مش هيتعوض لكن عند ربنا أجمل وأحلي  رحمة الله عليك يا أعظم أب”.

انتعاشة فنية لمي فاروق

وتعيش مي حالة من الانتعاش والتوهج الفني، حيث طرحت مع بداية العام أغنية باركوا، ثم طرحت أغنيتها الثانية وتحمل اسم"سلطانة" على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو. 

وهي من كلمات عبد الرحمن محمد، وألحان مدين، وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وإخراج الفنان محمد العمروسي، في أول تجربة إخراجية له مع الأغنيات، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.

الأغنية تحمل الطابع الرومانسى، وتعبر عن الحب والسعادة والاستقرار بين اثنين محبين ويقول مطلعها:" يا اكتر حد في الدنيا دى بتمناه.. يا حلم أنا عشت طول الوقت بستناه.. وجودك جنبي يسعدني.. بقالى ضهر يسندنى.. اخيرا حب بطمن وأنا عايشاه.. خلاص مبقتش قلقانة معاك.. حاسة انى انسانة.. يا ونسى ودنيتي وناسي.. يا مملكتى وحراسى.. وأنا وياك بحس انى سلطانة".

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