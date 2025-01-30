ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تقرير لها اليوم الخميس، أن الصليب الأحمر في طريقه لتسلم أربيل يهود وجادي موزيس في خان يونس.

الصليب الأحمر في طريقه لتسلم أربيل يهود

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تسلم المجندة آجام بيرجر، مؤكدا استعداده لاستقبال المحتجزين المخطط الإفراج عنهما في وقت لاحق اليوم.

كما انتشر مقاتلو سرايا القدس في خان يونس جنوبي قطاع غزة حيث من المتوقع إطلاق سراح يهود وموزيس، في وقت قالت فيه إذاعة جيش الاحتلال إن حركة الجهاد تحاول "استغلال إطلاق سراح الأسيرين لإظهار قوتها في خان يونس".

وسلّمت حركة حماس، اليوم الخميس، المحتجزة الإسرائيلية المجندة "آجام بيرجر" للصليب الأحمر، وذلك ضمن الدفعة الثالثة من المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل في قطاع غزة.

عملية تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

وأقامت حماس، منصة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة لتسليم "آجام بيرجر".

وأخرجت عناصر كتائب القسام المحتجزة الإسرائيلية من أنقاض منزل في مخيم جباليا، وهو ما يختلف عن طريقة تسليم المحتجزين الإسرائيليين التي جرت في الدفعتين السابقتين.

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