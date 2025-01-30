الشاباك يحذر ذوي الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم من الاحتفال

ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية في تقرير لها اليوم الخميس، أن جهاز الشاباك حذر ذوي الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم اليوم من الاحتفال، وسط حملة اعتقالات.

عملية تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

ومن المقرر أن يطلق الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، سراح 110 أسرى فلسطينيين، مقابل إفراج حركة حماس عن ثلاثة أسرى إسرائيليين في غزة، وذلك في إطار عمليات التبادل المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

نادي الأسير يعلن إطلاق سراح 110 أسرى فلسطينيين اليوم الخميس

وأعلن نادي الأسير الفلسطيني، أمس الأربعاء، أن 32 أسير من بينهم محكومون بالسجن مدى الحياة و48 صادرة بحقهم أحكام سجن متفاوتة، إضافة إلى 30 طفلًا.

ومن المقرر أن يصل الأسرى الفلسطينيين إلى رام الله قرابة الظهر، وفق نادي الأسير، وسيتم إبعاد 20 منهم، على غرار ما حصل في إفراجات سابقة.

ويأتي هذا بينما أعلنت إسرائيل، أمس الأربعاء، أن 11 أسيرًا محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في هذا الأسبوع، بينهم ثمانية الخميس وثلاثة السبت، في إطار اتفاق التهدئة إلى وضع حد للحرب مع على القطاع.

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