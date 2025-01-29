جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن تنفيذ عمليات في غزة رغم الهدنة

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر قناته على "تلجرام"، أن قوات الاحتلال نفذت عدة عمليات في الساعات الأخيرة في قطاع غزة، بذريعة التصدي لتهديدات شكلها ما أسماهم “مشتبه بهم”.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن تنفيذ عمليات في غزة



وزعم أدرعي أن "طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي أغارت على مركبة تحركت من وسط قطاع غزة نحو شماله، مشيرا إلى أن المركبة كانت تتحرك في منطقة غير مسموح بانتقال السيارات فيها وخرقت المسار المتفق عليه، ورغم ذلك، استمرت السيارة في التحرك نحو الشمال.

كما أشار المتحدث إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، نفذ عمليات إطلاق نار لإبعاد مشتبه بهم تحركوا نحو قوات الاحتلال الإسرائيلية في عدة مناطق من قطاع غزة، حيث شكلوا تهديدا على الجنود الإسرائيليين".

تطبيق شروط الاتفاقات المتعلقة بإعادة المختطفين

وادعى أدرعي أن " جيش الاحتلال الإسرائيلي مصمم على تطبيق شروط الاتفاقات المتعلقة بإعادة المختطفين، وهو مستعد لمختلف السيناريوهات"، موضحا أن الاحتلال سيواصل اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للتصدي لأي تهديدات فورية على جنوده.

هذا ودخل وقف إطلاق النار في غزة اليوم الأربعاء يومه الـ11، حيث يواصل ولليوم الثالث تواليا، آلاف النازحين الفلسطينيين العائدين إلى وسط وشمال القطاع تدفقهم، بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من محور "نتساريم".

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