التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط سقوط فتاة من شرفة مسكنها بالهرم

تكثف المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة جهودها لكشف ملابسات واقعة مصرع فتاة إثر سقوطها من شرفة مسكنها، بدائرة قسم شرطة الهرم.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على كاميرات المراقبة في مكان الحادث لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن سبب سقوط الفتاة هو اختلال توزانها أثناء قيامها بنشر الغسيل، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى.

وكان العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع الغرب، تلقى إخطارا من المقدم مصطفى الدكر، رئيس مباحث الهرم، يفيد فيه بسقوط فتاة من علو ووفاتها في الحال.

وعلى الفور انتقل النقيب أحمد عبادة، معاون المباحث والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة.

وتبين أنه أثناء قيام فتاة 19 سنة، بنشر الغسيل بشرفة مسكنها اختل توازنها وسقطت من الطابق الثالث جثة هامدة في الحال.

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

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