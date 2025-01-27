فريق بحث لكشف غموض العثور على فرد أمن معلق علي مشنقة في أكتوبر

تواصل اجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة جهودها في كشف ملابسات العثور علي جثة شاب معلقة بحبل بأرض فضاء كصورة مشنقة بدائرة قسم أول أكتوبر

من خلال فريق بحث يعمل علي جمع التحريات والمعلومات تم تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الحادث ومناقشة شهود العيان وزملاء المتوفي بمقر عمله الذي وقع بمحيطه الحادث.

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارًا من المقدم محمد راغب رئيس مباحث قسم شرطة أكتوبر أول، يفيد خلاله بتلقيه بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة أحد الأشخاص معلقة بحبل داخل مكان عمله في أرض فضاء بدائرة القسم.

وفور تلقي البلاغ انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور جثة شاب يبلغ من العمر 20 عامًا، ويعمل فرد أمن بشركة للخدمات الأمنية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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