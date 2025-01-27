مصرع طفل سقط من شرفة مسكنه بالهرم

يحقق رجال البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة في واقعة وفاة طفل إثر سقوطه من شرفة مسكنه بدائرة قسم شرطة الطالبية بالهرم.

من خلال مناقشة أسرة الطفل، وشهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث، أشارت التحريات الأولية أن الطفل توفي إثر اختلال توازنه وسقوطه من شرفة شقته أثناء لهوه في الطالبية.

وكان اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة تلقى إخطارا من العميد عمرو حجازي رئيس قطاع الغرب يفيد فيه بسقوط طفل من علو ووفاته.

وعلى الفور انتقل المقدم عبد الحميد مرسي، رئيس مباحث الطالبية والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة وتبين أنه أثناء لهو طفل 3 سنوات، على مقعد بالشرفه اختل توازنه وسقط من الطابق الرابع جثة هامدة في الحال.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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