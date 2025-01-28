الثلاثاء 28 يناير 2025
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أخبار الفن اليوم.. مسلسل إخواتي على شاشات المتحدة في رمضان.. ومشوار محمد خان في معرض الكتاب

بوستر مسلسل إخواتي،
بوستر مسلسل إخواتي، فيتو

 

شهدت الساحة الفنية اليوم الثلاثاء العديد من الأخبار الهامة من أبرزها طرح بوسترات مسلسل إخواتي المقرر عرضه على شاشات المتحدة في شهر رمضان.

 

 

وجاءت أهم الأخبار كالتالي: 

 

"إخواتي" مسلسل جديد على شاشات المتحدة في رمضان

 

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن بوستر مسلسل " إخواتي" المقرر عرضه على شاشاتها خلال شهر رمضان المبارك.


تعرف علي طاقم عمل أغاني مسلسل إش إش

 

تقدم الفنانة مي عمر خلال موسم رمضان 2025، مسلسل إش إش والذي يخرجه زوجها المخرج محمد سامي 

 

مفتي الجمهورية في لقاء حول الفتوى الرقمية بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

استضافت القاعة الرئيسية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56 مفتي الجمهورية الدكتور نظير عياد في لقاء مفتوح حول الفتاوى والعالم الرقمي.


 

شاهد بوستر "كامل العدد 3" المقرر عرضه في رمضان على شاشات المتحدة

 

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن بوستر مسلسل "كامل العدد 3" المقرر عرضه على شاشاتها خلال شهر رمضان المبارك.

 

وزير الثقافة ونظيره القطري يطلقان فعاليات الأسبوع المصري في الدوحة

 

 افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة المصري، والشيخ عبد الرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني، وزير الثقافة القطري، فعاليات "الأيام الثقافية المصرية في قطر"، والتي تستمر حتى 31 يناير الجاري، في "درب الساعي" بالعاصمة القطرية الدوحة.

 

 

مسرحية بني آدم لـ أحمد حلمي ترفع شعار كامل العدد في موسم الرياض


تحقق مسرحية "بني آدم"، بطولة الفنان أحمد حلمي، نجاحًا ملحوظا منذ عرضها الأول ضمن فعاليات موسم الرياض يوم 23 يناير الجاري.


 

من الصداقة إلى السينما، سعيد شيمي يستعرض مشوار "محمد خان" بمعرض الكتاب (صور)

 

شهدت القاعة الدولية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في ثان ندواتها اليوم الثلاثاء، لقاء مع مدير التصوير السينمائي سعيد شيمي، وذلك ضمن محور "كاتب وجوائز" حيث حاوره الكاتب والناقد الفني محمود عبد الشكور.


تعلالي حبيبي الليلة، دويتو غنائي يجمع حسن شاكوش ومي عمر في إش إش

 

تقدم الفنانة مي عمر أغنية “تعالالي حبيبي الليلة”، مع حسن شاكوش وذلك ضمن أحداث مسلسل  إش إش المقرر عرضه في دراما رمضان 2025.

 

انضمام نضال الشافعى ومها نصار لـ"الأميرة"

 

انضم كل من الفنان نضال الشافعي والفنانة مها نصار لأبطال مسلسل الأميرة، المكون من 15 حلقة، تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، والمقرر عرضه في موسم رمضان 2025. 


 

 

تصوير مشاهد تجسد جرائم داعش ضمن أحداث مسلسل حكيم باشا لـ مصطفى شعبان

 

علمت فيتو من مصادرها الخاصة، أن فريق عمل مسلسل حكيم باشا والذي يقوم ببطولته الفنان مصطفي شعبان،  بدأ في تصوير بعض مشاهد العمل والتي تجسد جرائم داعش فجر اليوم/ ويستمر التصوير حتى الآن، وذلك استعدادا لعرضه في رمضان 2025.


 

 

 

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مسلسل إخواتي نيللى كريم الفنانة نيللي كريم اخبار الفن

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"إخواتي" مسلسل جديد على شاشات المتحدة في رمضان
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