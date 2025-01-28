أخبار الفن اليوم.. مسلسل إخواتي على شاشات المتحدة في رمضان.. ومشوار محمد خان في معرض الكتاب

شهدت الساحة الفنية اليوم الثلاثاء العديد من الأخبار الهامة من أبرزها طرح بوسترات مسلسل إخواتي المقرر عرضه على شاشات المتحدة في شهر رمضان.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن بوستر مسلسل " إخواتي" المقرر عرضه على شاشاتها خلال شهر رمضان المبارك.

تقدم الفنانة مي عمر خلال موسم رمضان 2025، مسلسل إش إش والذي يخرجه زوجها المخرج محمد سامي

استضافت القاعة الرئيسية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56 مفتي الجمهورية الدكتور نظير عياد في لقاء مفتوح حول الفتاوى والعالم الرقمي.





أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن بوستر مسلسل "كامل العدد 3" المقرر عرضه على شاشاتها خلال شهر رمضان المبارك.

افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة المصري، والشيخ عبد الرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني، وزير الثقافة القطري، فعاليات "الأيام الثقافية المصرية في قطر"، والتي تستمر حتى 31 يناير الجاري، في "درب الساعي" بالعاصمة القطرية الدوحة.



تحقق مسرحية "بني آدم"، بطولة الفنان أحمد حلمي، نجاحًا ملحوظا منذ عرضها الأول ضمن فعاليات موسم الرياض يوم 23 يناير الجاري.





شهدت القاعة الدولية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في ثان ندواتها اليوم الثلاثاء، لقاء مع مدير التصوير السينمائي سعيد شيمي، وذلك ضمن محور "كاتب وجوائز" حيث حاوره الكاتب والناقد الفني محمود عبد الشكور.

تقدم الفنانة مي عمر أغنية “تعالالي حبيبي الليلة”، مع حسن شاكوش وذلك ضمن أحداث مسلسل إش إش المقرر عرضه في دراما رمضان 2025.

انضم كل من الفنان نضال الشافعي والفنانة مها نصار لأبطال مسلسل الأميرة، المكون من 15 حلقة، تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، والمقرر عرضه في موسم رمضان 2025.





علمت فيتو من مصادرها الخاصة، أن فريق عمل مسلسل حكيم باشا والذي يقوم ببطولته الفنان مصطفي شعبان، بدأ في تصوير بعض مشاهد العمل والتي تجسد جرائم داعش فجر اليوم/ ويستمر التصوير حتى الآن، وذلك استعدادا لعرضه في رمضان 2025.





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