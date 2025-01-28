تعلالي حبيبي الليلة، دويتو غنائي يجمع حسن شاكوش ومي عمر في إش إش

مسلسل إش إش، تقدم الفنانة مي عمر أغنية “تعالالي حبيبي الليلة”، مع حسن شاكوش وذلك ضمن أحداث مسلسل إش إش المقرر عرضه في دراما رمضان 2025.

مسلسل إش إش مي عمر

أغنية تعالالي حبيبي الليلة من كلمات وألحان محمد غباشي وتوزيع إسلام ساسو.

وتضم القائمة الكاملة لأبطال مسلسل إش إش كلا من؛ مي عمر، إنتصار، ماجد المصري، هالة صدقي، شيماء سيف، محمد الشرنوبي.



كذلك يشارك في العمل كل من الراقصة دينا، إيهاب فهمي، إدوارد، عصام السقا، علاء مرسي، طارق النهري، حمدي هيكل، وياسر عزت، مع عدد من ضيوف الشرف ومنهم أحمد زاهر وكريم فهمي ومحمد ممدوح ومحمد عبدالرحمن، من تأليف وإخراج محمد سامي.

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