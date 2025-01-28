وزير الثقافة ونظيره القطري يطلقان فعاليات الأسبوع المصري في الدوحة

افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة المصري، والشيخ عبد الرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني، وزير الثقافة القطري، فعاليات "الأيام الثقافية المصرية في قطر"، والتي تستمر حتى 31 يناير الجاري، في "درب الساعي" بالعاصمة القطرية الدوحة.

وجاء ذلك بحضور السفير عمرو الشربيني، سفير مصر في قطر، والسفير طارق علي فرج الأنصاري، سفير قطر بالقاهرة، والنجم حسين فهمي "ضيف شرف الأسبوع"، وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية، وقيادات وزارة الثقافة.

وفي كلمته، قال الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة المصري: "لحظة مميزة تلك التي تجمعنا اليوم، حيث تلتقي القلوب والعقول لتكون شاهدة على حالة من الفن والإبداع، في مشهد يعكس أسمى معاني الأخوة. نقف اليوم على أرض قطر الشقيقة، لنشهد معًا افتتاح الأيام الثقافية المصرية في درب الساعي، هذا الحدث الذي يحمل عبق التاريخ وروح الفن الأصيل، ليكون نافذة مشرقة تطل منها ثقافة مصر العريقة على أشقائنا في قطر".

وتابع وزير الثقافة: "نحن اليوم ننسج لوحة استثنائية من التواصل الحضاري والإبداع الإنساني. ففي هذه الأيام، يمتزج عبق التراث المصري الذي يشهد على حضارة ضاربة في عمق التاريخ، مع ليالي الفن الأصيل التي تلامس وجداننا، لتصنع على أرض عاصمة الإبداع، الدوحة، أروع لوحات التآخي والصداقة بين شعبينا".

التراث المصري

وأوضح أن التراث المصري بما يحمله من رموز وقيم، ليس مجرد ماضٍ نعتز به، بل هو كيانٌ حي نابض في حاضرنا ومستقبلنا. ومن خلال هذا الحدث، نقدم لكم ملامح غنية من فنوننا الشعبية، وحرفنا التقليدية، وموسيقانا الساحرة، ونجومنا الاستثنائية، ورقصاتنا التراثية التي تحمل معها روح مصر العريقة ورسالتها للسلام والتواصل مع العالم".

وأضاف: "إن هذه الأيام الثقافية تؤكد عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وقطر، وترسخ روح الأخوة والتفاهم التي نحرص على تعميقها، متطلعين دائمًا إلى مزيد من التعاون الثقافي والإبداعي بين بلدينا".

وفي ختام كلمته، توجه بالشكر الجزيل لكل من ساهم في تنظيم هذا الحدث المميز، ولكل الحضور الكريم الذين يجسدون بتواجدهم معاني الوحدة والتواصل. ودعا الجميع للاستمتاع بهذه الليالي التي تأخذكم في رحلة عبر الزمن، لتعيشوا سحر مصر بجميع ألوانها، وتشاركوا معنا فرحة الثقافة التي توحد القلوب وتجمع الشعوب. وتمنى أن تكون هذه الأيام الثقافية تجربة استثنائية تظل خالدة في الذاكرة، وتُكتب في سجل العلاقات المشرقة بين مصر وقطر.

وخلال الافتتاح، تفقد الحضور الأجنحة المشاركة، ومنها معرض الحرف التراثية والتقليدية الذي يعكس ثراء التراث المصري المتنوع، بالإضافة إلى ورش العمل والعروض الحية للحرف اليدوية التي تسلط الضوء على المهارات الفريدة للحرفيين المصريين. واستمعوا إلى فقرة عزف لأبناء بيت العود المصري، كما زاروا قاعة عرض الفنون التشكيلية بما تحتويه من أعمال نتاج ملتقى الأقصر الدولي للتصوير، ولوحات معرض "القاهرة عمارة وعمران"، وبورتريهات النسيج اليدوي، إلى جانب عروض الأراجوز، التنورة، فرقة رضا للفنون الشعبية، وعروض عازفي الربابة في ساحات درب الساعي.

واختتمت فعاليات اليوم الأول بحفل فني أحياه النجم محمد ثروت، الذي شارك بباقة من الأغاني الطربية والوطنية التي رفع الجمهور على أنغامها العلم المصري. ثم تغنى نجوم الفرقة القومية للموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية، بقيادة المايسترو أحمد عامر، بباقة من الأغاني الطربية.

وتتضمن فعاليات الأسبوع الثقافي المصري في درب الساعي معارض للفن التشكيلي والخط العربي، بالإضافة إلى ورش تعليم الفنون التراثية المتنوعة، وجلسات حكي مخصصة للأطفال والشباب.

وابتداءً من الأربعاء 29 يناير، تبدأ الفعاليات يوميًا في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت الدوحة، ويتضمن البرنامج أوبريت "الليلة الكبيرة" لفرقة مسرح القاهرة للعرائس، وحفلات فنية تُحييها الفرقة القومية للموسيقى العربية بمشاركة المنشد محمود التهامي، بالإضافة إلى عروض أفلام كلاسيكية من السينما المصرية، وحفل لفريق كورال "روح الشرق"، إلى جانب عروض فرقة رضا للفنون الشعبية.

كما يشمل البرنامج ندوة ثقافية بعنوان "50 عامًا على رحيل كوكب الشرق أم كلثوم"، يُقدمها الكاتب الصحفي محمود التميمي، وحفلًا للفنانة المصرية العالمية أميرة سليم، وتُختتم الفعاليات بعرض النسخة المُرممة من فيلم "المومياء" للمخرج الراحل شادي عبد السلام.

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