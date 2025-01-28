الثلاثاء 28 يناير 2025
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ثقافة وفنون

طوابير على أبواب معرض الكتاب في خامس أيامه (صور)

معرض الكتاب
معرض الكتاب

انطلقت، منذ قليل، فعاليات خامس أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 56، والتي شهدت إقبالا كثيفا من الجمهور، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

جمهور معرض الكتاب 2025

في هذا السياق، شهدت الأبواب الرئاسية لـ معرض القاهرة الدولي للكتاب، تنظيم عددا من الطوابير لتسهيل عملية الدخول، بعد الانتهاء من إجراء التفتيش الأمنية

 

معرض الكتاب 2025

وتقام فعاليات الدورة السادسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 23 يناير الجاري وحتى 5 فبراير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

 

وتحل سلطنة عمان ضيف شرف الدورة السادسة والخمسين من المعرض، كما اختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض الدكتور أحمد مستجير العالم والمفكر الكبير، ليكون شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، فيما تحل الكاتبة فاطمة المعدول شخصية المعرض لكتاب الطفل

 

مواعيد معرض الكتاب 2025

ويستقبل المعرض زواره يوميًّا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وجاءت خطوات التطوير تباعًا وضمن الخطط المستقبلية المرجوة من قبل الهيئة، لمواكبة استراتيجية الجمهورية الجديدة في مواكبة التحول الرقمي والدخول إلى عالم المستقبل، ورؤية مصر 2030، وإيمانًا بتوجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، ودعمًا للعدالة الثقافية.

وتم تحديد سعر تذكرة دخول معرض الكتاب بـ 5 جنيهات، حيث يمكن الحصول على تذكرة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 عن طريق منافذ البيع الموجودة بجانب أبواب معرض الكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، أو من خلال الموقع الإلكتروني لمعرض القاهرة الدولي للكتاب عن طريق الدخول على الموقع واختيار كلمة شراء التذكرة ثم إدخال رقم الهاتف والضغط على كلمة المتابعة لشراء التذكرة، وبعدها يقوم المستخدم بتحديد عدد التذاكر الراغب في الحصول عليها ثم المتابعة بالضغط على كلمة اختر وسيلة الدفع، وبعد الانتهاء من تلك الخطوات سيقوم الموقع بإظهار التذكرة الإلكترونية لحفظها واستخدامها عند عبور بوابات معرض الكتاب 2025.

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