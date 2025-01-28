الثلاثاء 28 يناير 2025
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ثقافة وفنون

انضمام نضال الشافعى ومها نصار لـ"الأميرة"

مها نصار ونضال الشافعي،
مها نصار ونضال الشافعي، فيتو

انضم كل من الفنان نضال الشافعي والفنانة مها نصار لأبطال مسلسل الأميرة، المكون من 15 حلقة، تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، والمقرر عرضه في موسم رمضان 2025. 

 ومن المقرر أن يبدأ نضال الشافعى تصوير دوره الأيام المقبلة.

مسلسل ياسمين صبري في رمضان 

مسلسل “الأميرة” بطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عنانى، نضال الشافعي، مها نصار، هند عبد الحليم، وعدد كبير من ضيوف الشرف والشباب.

مها نصار ونضال الشافعي 

وتشارك الفنانة مها نصار حاليًا فى مسلسل صفحة بيضا، من تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن، وبطولة حنان مطاوع، سامى الشيخ، مها نصار، أحمد الرافعي، نور محمود، عمر الشناوى، أحمد الشامي، ميمى جمال، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، كريم عبد الخالق، أحمد والى، وحسن العدل وعدد آخر من الفنانين.

وعرض للفنان نضال الشافعي مؤخرًا، مسلسل "نقطة سوداء"، وشارك فى بطولته كل من، أحمد فهمي، أحد مجدي، ووفاء عامر، وأحمد بدير، وسماح أنور، وناهد رشدي، وسارة سلامة، وهدى الإتربي، وأحمد خالد صالح، تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف أمين جمال، وإخراج محمد أسامة.

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الفنانة ياسمين صبري الفنان نضال الشافعي الفنانة مها نصار حاتم حافظ رمضان 2025 مسلسل الأميرة
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