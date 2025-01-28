انضمام نضال الشافعى ومها نصار لـ"الأميرة"

انضم كل من الفنان نضال الشافعي والفنانة مها نصار لأبطال مسلسل الأميرة، المكون من 15 حلقة، تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، والمقرر عرضه في موسم رمضان 2025.

ومن المقرر أن يبدأ نضال الشافعى تصوير دوره الأيام المقبلة.

مسلسل ياسمين صبري في رمضان

مسلسل “الأميرة” بطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عنانى، نضال الشافعي، مها نصار، هند عبد الحليم، وعدد كبير من ضيوف الشرف والشباب.

مها نصار ونضال الشافعي

وتشارك الفنانة مها نصار حاليًا فى مسلسل صفحة بيضا، من تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن، وبطولة حنان مطاوع، سامى الشيخ، مها نصار، أحمد الرافعي، نور محمود، عمر الشناوى، أحمد الشامي، ميمى جمال، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، كريم عبد الخالق، أحمد والى، وحسن العدل وعدد آخر من الفنانين.

وعرض للفنان نضال الشافعي مؤخرًا، مسلسل "نقطة سوداء"، وشارك فى بطولته كل من، أحمد فهمي، أحد مجدي، ووفاء عامر، وأحمد بدير، وسماح أنور، وناهد رشدي، وسارة سلامة، وهدى الإتربي، وأحمد خالد صالح، تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف أمين جمال، وإخراج محمد أسامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.