"إخواتي" مسلسل جديد على شاشات المتحدة في رمضان

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن بوستر مسلسل " إخواتي" المقرر عرضه على شاشاتها خلال شهر رمضان المبارك.

مسلسل "إخواتي" من بطولة نيللي كريم وروبي وكندة علوش وحاتم صلاح وجيهان الشماشرجي وعلي صبحي.

"إخواتي" من إخراج محمد شاكر خضير وتأليف مهاب طارق، ويتكون من 15 حلقة.

مسلسل إخواتي

والمسلسل يدور في إطار اجتماعي تشويقي، بطولة نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، وعلي صبحي، ومن تأليف مهاب طارق، إخراج محمد شاكر خضير.

مسلسل فراولة

وشاركت نيللي كريم في دراما رمضان الماضي بمسلسل “فراولة”، بمشاركة شيماء سيف وصدقي صخر ولبنى ونس وأحمد فهيم.



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