مسرحية بني آدم لـ أحمد حلمي ترفع شعار كامل العدد في موسم الرياض

تحقق مسرحية "بني آدم"، بطولة الفنان أحمد حلمي، نجاحًا ملحوظا منذ عرضها الأول ضمن فعاليات موسم الرياض يوم 23 يناير الجاري.

وشهدت العروض إقبالًا جماهيريا ملحوظا، حيث نفدت تذاكر الأيام الأولى في وقت قياسي ورفعت المسرحية شعار "كامل العدد" ما دفع منظّمي موسم الرياض للتفكير في تمديد العرض تلبية لمطلب الجمهور.

فريق عمل المسرحية

المسرحية من إخراج هشام عطوة، وتضم نخبة من النجوم بجانب أحمد حلمي، منهم أسيل عمران، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، محمد جمعة، إيمان السيد، وياسمينا العبد،والعمل يُعد إضافة مميزة لعروض موسم الرياض، حيث قدّم تجربة مسرحية جديدة تمزج بين الكوميديا والخيال بأسلوب إبداعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.