الثلاثاء 28 يناير 2025
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ثقافة وفنون

تصوير مشاهد تجسد جرائم داعش ضمن أحداث مسلسل حكيم باشا لـ مصطفى شعبان

مصطفي شعبان، فيتو
مصطفي شعبان، فيتو

علمت فيتو من مصادرها الخاصة، أن فريق عمل مسلسل حكيم باشا والذي يقوم ببطولته الفنان مصطفي شعبان،  بدأ في تصوير بعض مشاهد العمل والتي تجسد جرائم داعش فجر اليوم/ ويستمر التصوير حتى الآن، وذلك استعدادا لعرضه في رمضان 2025.

مسلسل حكيم باشا في رمضان 2025 

و تطلبت مشاهد داعش خلال الأحداث مجاميع كثيرة من أجل التصوير.

بوستر مسلسل حكيم باشا

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعلنت عن بوستر مسلسل "حكيم باشا" المقرر عرضه على شاشاتها خلال شهر رمضان المبارك.

مسلسل "حكيم باشا" من بطولة مصطفى شعبان ورياض الخولي وسلوى خطاب وسهر الصايغ ودينا فؤاد وأحمد فؤاد سليم ومنذر ريحانه وأحمد فهيم ومحمد نجاتي وكذلك هاجر الشرنوبي وميدو عادل ويارا قاسم وفتوح أحمد وأحمد صيام وسلوى عثمان.

حكيم باشا" يشارك في بطولته كذلك أحمد عبدالله محمود ومحمد عمروسي وحمدي إسماعيل وسارة نور وهايدي رفعت وماجدة منير وسامج فكري وشيماء عباس وأحمد صادق وعايدة فهمي وحمدي هيكل، وهو من إخراج أحمد خالد أمين وتأليف محمد الشواف.

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