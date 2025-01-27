وزير الإسكان يستعرض مشروعات "المقاولون العرب" بعددٍ من المحافظات

استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المشروعات التي تم وجارٍ تنفيذها من خلال شركة المقاولون العرب في المجالات المختلفة بعددٍ من المحافظات والمدن الجديدة على مستوى الجمهورية خلال العام 2024.

وأوضح وزير الإسكان، أن المشروعات شملت شبكات ومحطات مياه شرب وصرف صحي، وطرق ومحاور، وموانئ، وترميم معالم أثرية، وتنفيذ بنية أساسية، ومشروعات نقل ذكي، ومباني عامة وأخرى تعليمية ومستشفيات، وغير ذلك.

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن شركة المقاولون العرب قامت بإنجاز مشروعات في مجال المياه والصرف الصحي داخل ما يزيد على 200 قرية في 12 محافظة، ومن بينها مشروعات قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك في إطار تنفيذ خُطط الدولة الطموحة للتنمية المستدامة بشتى ربوع الجمهورية طبقًا لرؤية القيادة السياسية.

وأكد المهندس شريف الشربينى، تقديم الدعم الكامل للشركة بهدف التوسع فى مشروعاتها، ولا سيما المشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الأشقاء فى دول إفريقيا، مشيرًا إلى أن المقاولون العرب وشركات المقاولات المماثلة لها تٌعد خير سفير لمصر بالخارج، وإحدى آليات ربط مصر بدول القارة الإفريقية، والتعاون مع دولها فى المشروعات التنموية المختلفة.

وطالب وزير الإسكان، بزيادة معدلات التنفيذ بشكل كبير في المشروعات التي تتولى الشركة تنفيذها، وخاصةً أن الشركة لديها رصيد كبير من المشروعات بمصر، وعددٍ من الدول الإفريقية، ونجحت خلال الفترة الأخيرة في إبرام العديد من العقود مع عدة دول.

وفي هذا الإطار، استعرض المهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، المشروعات التي تم تنفيذها في محافظات الوجه البحري التي شملت: محطة صرف صحي شبلنجة وكفر أبو زهرة بالقليوبية، ومحطة صرف صحي مدينة أطفيح بالجيزة، ومشروع صرف صحي قرية الجدية بمركز رشيد بالبحيرة، وشبكات المياه المرشحة لتغذية قرى سرياقوس الشرقية والغربية، ومشروع الصرف الصحي المتكامل لعدد 6 قرى بمركز طوخ، ومحطة معالجة صرف صحي أجهور الصغرى، وصرف صحي قرى قرنفيل والبرادعة، وخط انحدار قطر 1400 مم بمدينة السادات.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، أن المشروعات الجاري تنفيذها في محافظات الوجه البحري تشمل: عدة مشروعات بمحافظة البحيرة بعدد 11 قرية برشيد، ومشروع صرف صحي متكامل رشيد، وصرف صحي دمنهور، ومحطات وشبكات وخطوط طرد إيتاي البارود، ومشروع صرف صحي أبو صمادة - منشأة أبو وافية بالدلنجات، وصرف صحي وادي النطرون، ومحطات وشبكات وخطوط طرد بمدينة بدر، والمرحلة الثانية من مشروع توسعات محطة مياه الشرب بمدينة العاشر من رمضان لتصبح طاقتها ۱٫۲ مليون م3، وشبكات مياه الشرب والري والصرف الصحي والطرق بالحيين 27 و31 بمدينة العاشر من رمضان، ومشروعي الخط الناقل من محطة مياه كفر سليمان إلى المجرى الملاحي وصرف صحي قرى النواصرية والبدراوي وأم الرزق ومحطة معالجة كفر سعد البلد بالدقهلية، ومشروع صرف صحي منطقة أبو تلات بالإسكندرية، ومحطة رافع 10 - جنوب محور الضبعة، ومشروعات صرف صحي بعدد 3 قرى بمرکز طوخ، وصرف صحي استيت والمنشأة الكبرى والصغرى، ومحطة المياه المرشحة بكفر شكر، وخطوط المياه المرشحة بالخارجة من محطة مياه كفر شكر، وصرف صحي بقلولة، وصرف صحي التلين والقبة، وتوسعات محطة صرف صحى الزقازيق، وصرف صحي الخطاطبة وكفر داوود، وشبكات ومحطات رفع وخطوط طرد مياه الصرف الصحي، قرى كفر دبوس، وصرف صحى (الصوالح، منزل نعيم، الأخميين، النمروط) بمركز فاقوس بالشرقية، ومحطة معالجة المنصورة الجديدة، وتوسعات محطة صرف صحى بسيون وحصة آبار، وصرف صحي العصايد، ومشروعات حياة كريمة بالبحيرة (المرحلة الثانية).

وأشار المهندس أحمد العصار، إلى أن مشروعات الصرف الصحي والمياه التي تم تنفيذها في محافظات الوجه القبلي شملت: أعمال محطة صرف صحي الكاجوج كوم أمبو وتوسعات محطة تحلية المياه بالشلاتين "المرحلتين الأولى والثانية"، شاملة المأخذ البحري، ومحطة مياه جبل شيشة "روافع الصداقة والجزيرة"، و2 خزان مياه علوية بمدينة طيبة الجديدة، ومحطة صرف صحي الزينية ومحطة الرياينة بالأقصر، ومحطة صرف صحي قفط بمحافظة قنا، وشبكات انحدار صرف صحى النجوع بحري، ومشروعات صرف صحي قرية بهبشين بمركز ناصر وقرية الميمون ونزلة جنيدي بمركز الواسطى وقرية بني قاسم بمركز ببا بمحافظة بني سويف، ومشروع صرف صحي قرية تانوف بمركز دير مواس بمحافظة المنيا، والبنية التحتية لجامعة الوادي الجديد، وتشمل خطوط مياه وطرق وخطوط صرف صحي ومحطة معالجة مياه، والمرحلة الأولى لمحطة المعالجة وخطوط الطرد بمدينة سوهاج الجديدة بطاقة ١٢ ألف م3/يوم، والصرف الصحي لقرية بني حميل بمركز البلينا.

ولفت رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، إلى أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها في محافظات الوجه القبلي تشمل: مشروعي خط الطرد وخط السبب النهائي بقرية كيمان المطاعنة بإسنا، ومشروع صرف صحي لعدد 16 قرية بدشنا، ومشروع صرف صحي قرى ملوي بعدد 29 قرية، وتوسعات محطة مياه أشمنت مركز ناصر بمحافظة بني سويف، ومشروع البنية التحتية للمنطقة الصناعية بغرب جرجا، ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لقرى مراكز أبوتيج ومنفلوط وأبنوب والفتح بمحافظة أسيوط.

وفي مجال ترميم الآثار، شملت المشروعات التي انتهت الشركة من تنفيذها: إعادة تأهيل كوبرى دمياط التاريخي، وترميم مسرح المنصورة القومي، وتجديد وتطوير مسجد السيدة زينب رضي الله عنها، بينما تشمل المشروعات الجاري العمل بها: مشروع حفائر الفسطاط ومنزل السيدة زينب خاتون، ومشروع اعادة احياء حديقة الأزبكية التراثية بمحافظة القاهرة، والذي يستهدف إعادة إحياء هذه الحديقة العريقة، وذلك ضمن جهود الدولة لإعادة الرونق الحضاري للعديد من مناطق القاهرة التاريخية المختلفة، وتجديد الروح والدور الثقافي والتاريخي لهذه المناطق، وتعزيز الأهمية التاريخية السياحية لها.

وفي مجال النقل الذكي، شاركت شركة المقاولون العرب في تنفيذ الخط الثالث لمترو القاهرة الكبرى – المرحلة الثالثة – الجزء الثالث – والذي يمتد بطول 7.1كم، ويشمل 5 محطات هي التوفيقية، ووداي النيل، وجامعة الدول العربية، وبولاق الدكرور، وجامعة القاهرة، وجارٍ تنفيذ الخط الرابع، المرحلة الأولى، حيث تقود الشركة التحالف المنفذ للمشروع، وتنفذ محطات: المتحف المصري الكبير، والأهرامات، والطالبية، بالإضافة إلى حفر النفق الممتد من محطة الأهرامات إلى محطة المساحة بطول 6 كم، بجانب مواصلة العمل بمشروع القطار الكهربائي السريع الخط الأول ( العين السخنة - العلمين – مطروح - الفيوم ) تحالف سيمنز المقاولون العرب وأوراسكوم، ويبلغ طوله 660 كم، ويشمل 22 محطة حيث تنفذ الشركة عددا من المحطات أبرزها محطات القاهرة وأكتوبر، بالإضافة إلى أعمال السكة، وجارٍ العمل حاليًا في مشروع مونوريل 6 أكتوبر بطول 43 كم ويشمل 13 محطة، ومشروع إنشاء أسوار السكك الحديدية لتأمين محطات وأحواش سكك حديد مصر بمحافظات الدلتا والإسكندرية حتى مطروح ومدن القناة بإجمالي طول 39 كم أسوار إنشاء جديد، و8 كم تعلية أسوار.

وفي مجال الطرق والمحاور المرورية شملت المشروعات التي انتهت شركة المقاولون العرب من تنفيذها: مشروع محور بديل خزان أسوان "القطاع الثاني"، وهو عبارة عن كوبري خرساني على النيل، وكوبري جنبواي العلوي بمحافظة البحيرة ضمن تطوير طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعي، وكوبري البراجيل الذي يمثل القطاع الأول من محور 26 يوليو الجديد، ونفق عرابي للسيارات أسفل السكة الحديد بمدينة الزقازيق، والمقام ليربط بين شرق وغرب مدينة الزقازيق، ويُسهم في فك الاختناقات المرورية داخل المدينة، ويعمل على تخفيف حدة الزحام أوقات الذروة، وأعمال التطوير بطريق مطار البحر الأحمر.

وأضاف المهندس أحمد العصار، أن مشروعات الطرق والمحاور الجاري العمل بها تشمل: محور دراو على النيل بأسون والذي يعد من المشروعات التنموية الهامة، ويبلغ طول المشروع 18 كم بواقع 2 حارة مرورية لكل اتجاه، والطريق الإقليمي الشرقي الواصل بين طريق العلافي والكوبري الملجم والذي يبلغ طوله 22 كم، وعرضه 8 أمتار لنقل حركة النقل الثقيل خارج أسوان، ومشروع امتداد محور حسب الله الكفراوي والذي تقوم الشركة خلاله بتنفيذ كوبري بكورنيش المعادي بطول حوالي 1208 أمتار لربط القاهرة بالجيزة ولاختصار الوصول إلى طريق القاهرة/أسيوط الزراعي ويبلغ طوله الإجمالي شاملا المطالع والمنازل 1564 مترا، وجارٍ ربط محور تحيا مصر بمحور النوبارية بطول 1300 متر تقريبًا، وأعمال الطرق بالمناطق السكنية بمشروع إبني بينك بالحيين (12، 14) بمدينة العاشر من رمضان، ونفق لعبور المشاة بمدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية، وكوبري أعلى مزلقان السكة الحديد بمنقباد بمحافظة أسيوط بطول 1900 متر وتطوير ورفع كفاءة كوبري الهلالي بحي شرق مدينة أسيوط، وتطوير ورفع كفاءة كوبرى فيصل بحي غرب مدينة أسيوط.

وفي مجال الموانئ والأعمال البحرية شملت المشروعات التي انتهت الشركة من تنفيذها: محطة حاويات "تحيا مصر1" بميناء دمياط، والتي تم افتتاحها للعمل، وميناء العريش، بينما تشمل المشروعات الجاري تنفيذها: تنفيذ الأعمال البحرية بمشروع محطة الضبعة النووية، بالإضافة إلى مرافق حماية الحياة البحرية، ومشروع الحواجز البحرية لمدينة العلمين الجديدة، ومشروع حماية الساحل والتدعيم من بئر مسعود للمحروسة بمحافظة الإسكندرية، وتطوير ميناء العين السخنة، وميناء الصيد بالشلاتين، وميناء الصيد بأبورماد.

وشملت مشروعات الطاقة: مشروع لإنشاء ورش مؤقتة للشركة المنفذة لأعمال التصنيع المطلوبة لتجهيز الخامات المستخدمة في مشروعات إنشاء مباني المفاعل النووية بالضيعة، ومشروع إنشاء الهيكل الخرساني لعدد 14 مبنى خاصا بوحدة رقم 2 لمباني المفاعل النووية بالضبعة، ومشروع محطة المحولات الكهربائية بمدينة أبوقير الجديدة، والذي يتكون من إنشاء الأعمال الاعتيادية لمحطة المحولات الكهربائية.

وفي مجال المدن المستدامة: جارٍ تنفيذ مشروع الأبراج الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة وهو عبارة عن 3 أبراج بالمنطقة الشاطئية بإجمالي مسطح نحو 40 ألف متر مسطح، وتم الانتهاء من مشروع البنية الأساسية لمدينة العلمين الجديدة ويشمل تنفيذ أعمال شبكات الصرف الصحي والأمطار وشبكات التغذية والحريق وشبكات الري وشبكات الكهرباء والاتصالات وغرف المحولات وغرف الموزعات ومحطات الرفع وخطوط الطرد، والمشاركة في تنفيذ المشروعات المتكاملة لأعمال البنية الأساسية لمدينة أبو قير، والتي تضم مشروعات مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وغيرها، فضلًا عن إضافة حيز عمراني جديد لمنطقة شرق الإسكندرية.

وفي مجال المباني العامة والتعليمية والمستشفيات: شملت المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها مبنى منشستر التعليمي بمستشفى المواساة بجامعة الإسكندرية، ومشروع استكمال إنشاء مستشفى الشرطة بمحافظة الغربية، وتطوير مقر هيئة الرقابة الإدارية بأسوان، ومشروع مستشفى الإصابات والطواريء بجامعة أسيوط على مساحة ٢٢٠٠ متر، ومشروع مستشفى الصحة النفسية بسوهاج بمسطح حوالي 2880 مترا وطاقة 74 سريرا، بينما تشمل المشروعات الجاري العمل بها: أعمال تعلية مستشفى الطوارئ بالمجمع الطبي بجامعة المنوفية، ومرکز إبداع مصر الرقمية بكفر الشيخ، وإنشاء المراكز الطبية الثلاثة بالدقهلية، وتطوير مصنع غزل رقم 6 بالمحلة الكبرى، وأعمال التشطيبات بجامعة المنصورة الدولية للعلوم والتكنولوجيا بالمنصورة الجديدة، وتنفيذ مستشفى سكاي بالقاهرة الجديدة بمساحة 4500 متر مسطح وسعة 200 سرير، حيث تم العمل على مرحلتين الأولى تم الانتهاء منها وجارٍ العمل بالمرحلة الثانية، ومشروع كلية الحقوق بجامعة سوهاج على مساحة ٥٤٠٠م٢ وتضم٤٠ قاعة تدريس و٣ مدرجات و۱۲ قاعة متعددة الاستخدامات ومكاتب مختلفة، وكذلك يجرى العمل بكلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج على مساحة ٦٠٠٠ م٢ وتحوى ٤٠ قاعة تدريس و۳ مدرجات و۱۰ قاعات متعددة الاستخدامات ومكاتب مختلفة، ومشروع مستشفى علاج الإدمان بسوهاج على مسطح ۲۳۵۰م۲ والموقع العام على مساحة ٣٦٠٠ م٢، وأيضا يجرى العمل بمستشفى الجراحات الميكروسكوبية بجامعة أسيوط، وتوسعة صوامع الغلال بعرب العوامر سعة ٤٠ ألف طن حيث يتم إضافة 8 صوامع جديدة لتصبح السعة الإجمالية ١٠٠ ألف طن، وكذلك تم البدء في توسعة صوامع الغلال بالترامسة بسعة ٣٠ ألف طن ويتم إضافة ٦ صوامع لتصبح السعة الإجمالية ٩٠ ألف طن.

وفي مشروعات الزراعة وتنسيق الموقع، تم الانتهاء من أعمال الزراعات والري والممشى السياحي بالشريط النهري بمدينة أسوان الجديدة، ومشروع تطوير كورنيش البحر ومنطقة الخليج وتنسيق مواقع الممشى السياحي بمنطقة اللسان بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط.

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