4 أسباب رئيسية لعدم نمو شعر اللحية، وطرق علاجها المختلفة

تختلف شكل وكثافة اللحية لدى الرجال للعديد من الأسباب، والذي قد يكون بعضها وراثي والآخر مرضي أو نمط الحياة الشخص يؤثر على نمو الشعر.

ونستعرض في التقرير التالي أسباب عدم نمو شعر اللحية لدى الرجال وطرق التعامل معها.

أسباب عدم نمو اللحية

توجد العديد من الـ أسباب لعدم نمو اللحية لدى الرجال، وتكون كالآتي:

الجينات

تعد الجينات أحد العوامل الرئيسية في مدى كثافة أو رقة شعر الوجه، حيث يوجد لدى الرجال شعر على وجوههم مبرمج للاستجابة لـهرمون التستوستيرون، وعندما يتلقون هذه الإشارة في سن البلوغ، ينتقلون من الشعر الناعم إلى الشعر الكثيف، ولكن كثافة هذا الشعر تعتمد على العوامل الوراثية.

تؤثر العوامل الوراثية أيضًا على مكان نمو شعر الوجه ومتى تصل اللحية إلى إمكاناتها الكاملة - مما يعني أن العمر قد يلعب دورًا.

فمن سن 18 إلى 30 عامًا، تستمر معظم اللحى في النمو بكثافة وخشونة، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

الثعلبة البقعية

الثعلبة البقعية هي حالة يتساقط فيها الشعر في بقع مستديرة، ويمكن أن يحدث تساقط الشعر في فروة الرأس واللحية، يحدث عندما يعتقد الجهاز المناعي أن بصيلات الشعر هي العدو، والأطباء غير متأكدين تمامًا من سبب حدوث ذلك، لكن الإجهاد قد يكون عاملًا.

على الرغم من أنها ليست خطيرة، إلا أن الثعلبة البقعية يمكن أن تتفاقم، ولا يمكن التنبؤ بها، حيث يمكن أن تختفي تلقائيًا، أو يمكن أن تنتشر إذا لم يحصل الشخص على علاج.

هناك الكثير من خيارات العلاج، لكن العثور على خيار فعال قد يستغرق بعض التجربة والخطأ، ويوصي أطباء الأمراض الجلدية بما يلي:

الكريمات والأدوية التي تضعها على الجلد

حقن الستيرويد

العلاج بالتلامس مع المواد المهيجة، حيث يضع الأطباء دواءً يسبب رد فعل تحسسي لفروة الرأس، بهدف تغيير الاستجابة المناعية وتحفيز نمو الشعر

النظام الغذائي

يؤثر نقص الفيتامينات والضغوط الأيضية الأخرى على نمو الشعر في جميع انحاء الجسم، لشلك من الضروري تناول الفيتامينات والمعادن الأساسية التي يحتاجها الشعر ليكون في أفضل حالاته.

التوتر

عندما يكون الشخص متوترًا، يمكن أن يساهم ذلك في تساقط الشعر، حيث أظهرت الدراسات أن الحرمان من النوم لفترة قصيرة تسبب في انخفاض معدل نمو اللحية.

أيضًا، إذا كان الشخص متوترًا للغاية، فقد يعاني من تساقط الشعر الكربي، وهو نوع مؤقت من تساقط الشعر، والذ يحدث كذلك نتيجة للإجهاد الأيضي أو نقص الفيتامينات أو نوبة مرض شديد.

هل مستويات هرمون التستوستيرون المنخفضة هي السبب؟

إذا كان لدي الشخص ما يكفي من هرمون التستوستيرون لتجاوز مرحلة البلوغ ونمو الشعر الثانوي في أماكن أخرى، فمن المرجح أن تكون مستويات هرمون التستوستيرون طبيعية.

وتؤثر مستويات هرمون التستوستيرون المنخفضة سريريًا على نمو الشعر، وفي هذه الحالات، قد يكون لدي الشخص القليل من شعر الوجه أو لا يوجد لديه شعر على الإطلاق.

تتضمن الأعراض الأخرى لانخفاض هرمون التستوستيرون، ما يلي:

انخفاض الرغبة الجنسية

ضعف الانتصاب

فقدان شعر الإبط والعانة

مشاكل التركيز

زيادة دهون الجسم

كيفية زيادة شعر الوجه

يمكن لبعض التغييرات في نمط الحياة أن تساعد في إعادة نمو اللحية، خصوصًا إن كانت ناجمة عن التوتر أو سوء النظام الغذائي، وتكون كالآتي:

مراقب ما يتناوله، يمكن أن يساعد النظام الغذائي الصحي في نمو اللحية، ولكن احذر من الأنظمة الغذائية المشبعة بالدهون الثلاثية وغيرها من الطعام الضار، فقد لا تمنح الشخص مستوى التغذية الذي بحتاجه لنمو شعر اللحية بشكل طبيعي، ومن المهم إضافة البروتين الخالي من الدهون مثل لحم البقر والدجاج والأسماك والفاصوليا والمكسرات للمساعدة في الحفاظ على صحة الشعر.

تجنب التدخين، نحن نعلم أن التدخين ليس جيدًا - ويمكن أن يكون له تأثير سلبي على البشرة والشعر، لذلك يجب الإقلاع عنه تمامًا.

لا تستخدم منتجات إعادة نمو الشعر، حيث قد تصاب بالتهاب الجلد في المنطقة أو نمو الشعر وتوزيعه بطريقة لا تريدها.

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