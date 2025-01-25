السبت 25 يناير 2025
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حوادث

غدا، محاكمة 6 عاطلين متهمين بقتل شخص في السلام

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تنظر غدا الأحد محكمة جنايات شمال القاهرة جلسة محاكمة 6 عاطلين متهمين بقتل شخص في منطقة السلام.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين قتلوا أحد الأشخاص في منطقة السلام بسبب خلاف نشب بينهم، كال علي اثرها احدهم له طعنات باستخدام سلاح ابيض استقرت بالإبط الأيمن له فأحدث اصابته قاصدا من ذلك إزهاق روحه حال تواجد المتهمين من الثاني إلى السادس على مسرح الجريمة للشد من أزره وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.


واضاف امر الاحالة ان المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء عبارة عن سكين وعصا خشبية بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.


وأشار أمر الإحالة أن المتهمين قاموا باستعراض القوة ولوحوا بالتهديد والعنف واستخدموهما ضد المواطنين المتواجدين بمسرح الجريمة وللمجني عليه وشقيقه مستخدمين في ذلك أسلحة بيضاء وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى بهم وفرض السطوة وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفس المجنى عليهم وتكدير أمنهم وسلامتهم وطمانينتهم وتعريض حياتهم للخطر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

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محكمة جنايات شمال القاهرة منطقة السلام السلام

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