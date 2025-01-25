السبت 25 يناير 2025
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حوادث

حبس عنصرين إجراميين بتهمة إدارة وكر لتجارة الأسلحة النارية بالقليوبية

المتهمين بتجارة الاسلحة
المتهمين بتجارة الاسلحة النارية

قررت النيابة العامة، حبس عنصرين إجراميين، 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا بتهمة الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص فى القليوبية.

 


 

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية مزاولة (عنصرين إجراميين – مقيمين بمحافظة القليوبية) نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
 

سقوط  عنصرين إجراميين بالقليوبية للاتجار بالأسلحة النارية  

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وعثر بحوزتهما على (بندقية آلية - طبنجة - 3 خزينة – 3 فرد محلى– عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة -  4 قطع سلاح أبيض – كمية لمخدر الحشيش).

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

 

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الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة النيابة العامة تجارة الأسلحة النارية قطاع مكافحة المخدرات مكافحة الأسلحة والذخائر قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة

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