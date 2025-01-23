الخميس 23 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين في حادث تصادم تريلا وميكروباص بالبدرشين 

حادث تصادم مروع
حادث تصادم مروع

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 12 أخرين في حادث تصادم تريلا وميكروباص أعلى وصلة دهشور فى البدرشين.

حادث تصادم تريلا وميكروباص فى البدرشين  

وكانت غرفة عمليات المرور، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق البدرشين المتجه إلى مدينة 6 أكتوبر، بوجود حادث تصادم ومصابين.

ضبط 11 طن دقيق مهرب خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة

ضبط 9 ملايين جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين  تصادم سيارة نقل  تريلا مع سيارو ميكروباص ثم انقلابها أسفل الطريق، وأسفر الحادث عن مصرع 3 اشخاص ونقلوا جميعهم الى المشرحة وأصيب 12 آخرين.

وقامت سيارات الاسعاف بنقل المصابين الي المستشفيات لتلقي العلاج والجثامين الي المشرحة.

 ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تفريغ كاميرات المراقبة تصادم سيارة نقل غرفة عمليات المرور وصلة دهشور مدينة 6 أكتوبر

مواد متعلقة

فحص كاميرات المراقبة وإجراء التحريات لضبط المتهمين بإضرام النيران بسيارة شقيق مطرب شهير

تحرير 45 ألفا و171 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات بالطرق

الداخلية تضبط 3 شركات بتهمة النصب على راغبي الحج والعمرة

ضبط 11 طن دقيق مهرب خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة

بمناسبة عيد الشرطة الـ73، زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

مصرع 10 عناصر إجرامية شديدة الخطورة في مواجهات أمنية مع الشرطة بجنوب البلاد

ضبط 9 ملايين جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

القبض على منتحل صفة ضابط شرطة بالجيزة

ads

الأكثر قراءة

سعر قيراط الألماس اليوم الخميس 23 يناير 2025

ألفين أيمن يوقع أول عقد احترافي مع ليفربول

موعد عرض الحلقة 178 من مسلسل المؤسس عثمان بعد تأجيل بثها

المتهم بحرق سيارة شقيق عمرو دياب: «مكنتش أعرف أنها سيارة أخو المطرب»

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب، عيار 18 يلامس هذا المستوى (آخر تحديث)

انخفاض الأسعار والتضخم في 2025، رسالة مهمة من خبير اقتصادي لأصحاب الشهادات البنكية

الأهلي يوجه الشكر لعبد الحميد حسن بعد واقعة زد

ارتفاع سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الخميس في الصاغة (آخر تحديث)

منوعات

المزيد

وكالة الفضاء الأوروبية تخطط لتطوير مركبة لنقل الحمولات بين الكواكب

فنلندا تنضم لبرنامج Artemis لاستكشاف القمر

توقعات الأبراج اليوم الخميس 23 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

خطأ محاسبي يحول عمال مصنع لمليونيرات، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

سعر قيراط الألماس اليوم الخميس 23 يناير 2025

تعرف على سعر النحاس اليوم الخميس 23-1-2025 في السوق

آخر تطورات سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

تعرف على أسعار الأرز اليوم الخميس 23-1-2025 بالسوق المحلى

المزيد
ads

انفوجراف

في 6 خطوات.. كيفية الحصول على تذكرة معرض القاهرة للكتاب 2025 أونلاين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى يجوز الجمع بين صلاتين؟، أمين الفتوى يوضح الحالات

الشعراوي يبين إصرار بني إسرائيل على العناد ومخالفة أوامر الله (فيديو)

لنزع بعض رحمته والوقاية من مرض الصندوق، علي جمعة يكشف سر شق صدر رسول الله 3 مرات

المزيد
الجريدة الرسمية