مصرع 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين في حادث تصادم تريلا وميكروباص بالبدرشين 

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 12 أخرين في حادث تصادم تريلا وميكروباص أعلى وصلة دهشور فى البدرشين.

حادث تصادم تريلا وميكروباص فى البدرشين

وكانت غرفة عمليات المرور، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق البدرشين المتجه إلى مدينة 6 أكتوبر، بوجود حادث تصادم ومصابين.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارة نقل تريلا مع سيارو ميكروباص ثم انقلابها أسفل الطريق، وأسفر الحادث عن مصرع 3 اشخاص ونقلوا جميعهم الى المشرحة وأصيب 12 آخرين.

وقامت سيارات الاسعاف بنقل المصابين الي المستشفيات لتلقي العلاج والجثامين الي المشرحة.

ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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