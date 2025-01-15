القبض على مزور محررات رسمية وأختام في المنتزه

ضبط قطاع الأمن العام ، مزور محررات رسمية وأختام فى منطقة المنتزة بالإسكندرية مقابل مبالغ مالية.



أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - الأحوال المدنية) بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية مزاولة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه) نشاطًا إجراميًا تخصص فى تزوير المحررات وتزييف الأختام الرسمية وترويجها على المواطنين مقابل مبالغ مالية.



القبض على مزور محررات رسمية وأختام فى المنتزه

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (الأجهزة المستخدمة فى نشاطه الإجرامى – أكلاشيهات - أختام لشعار الجمهورية مزيفة – عدد 2 هاتف محمول بفحصهما فنيًا تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي – مبالغ مالية من متحصلات نشاطه الإجرامي).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.